呼叫芋頭控！全家芋頭季聯名鮮乳坊推3款餡料麵包 芋泥金沙三明治、脆皮泡芙同步回歸

芋頭控太幸福啦！全家便利商店再推芋頭季，除了攜手「鮮乳坊」推3款餡料滿滿的芋頭麵包新品，去年推出大受芋頭控好評的「芋泥金沙三明治」、「芋頭牛奶脆皮泡芙」也同步回歸，即日起陸續上市，購買Let's Cafe經典/單品中杯以上咖啡，還可享泡芙半價優惠。

全家芋頭季今年首推有桂芳鮮乳入料的「芋頭牛奶滿餡麵包」、「芋頭奶油夾心土司」以及「芋泥餐包」，其中「芋頭牛奶滿餡麵包」使用清爽鹹奶霜，搭上香甜奶油芋泥粒餡，鹹甜交織散發多層次風味；「芋頭奶油夾心土司」則是將在地檳榔心芋製成綿密芋泥粒，再搭配奶油霜入餡，雙重餡料口感豐富，一口咬下滿足感破表；另外，「芋泥餐包」使用在地新鮮芋頭，製成濃郁而綿密的顆粒芋頭餡，麵包更添加桂坊鮮乳，一口咬下不僅有純粹芋泥香氣，還散發淡淡奶香，多入包裝適合全家共享，將於6月22日上市。