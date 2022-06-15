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呼叫芋頭控！全家芋頭季聯名鮮乳坊推3款餡料麵包 芋泥金沙三明治、脆皮泡芙同步回歸
芋頭控太幸福啦！全家便利商店再推芋頭季，除了攜手「鮮乳坊」推3款餡料滿滿的芋頭麵包新品，去年推出大受芋頭控好評的「芋泥金沙三明治」、「芋頭牛奶脆皮泡芙」也同步回歸，即日起陸續上市，購買Let's Cafe經典/單品中杯以上咖啡，還可享泡芙半價優惠。
全家芋頭季今年首推有桂芳鮮乳入料的「芋頭牛奶滿餡麵包」、「芋頭奶油夾心土司」以及「芋泥餐包」，其中「芋頭牛奶滿餡麵包」使用清爽鹹奶霜，搭上香甜奶油芋泥粒餡，鹹甜交織散發多層次風味；「芋頭奶油夾心土司」則是將在地檳榔心芋製成綿密芋泥粒，再搭配奶油霜入餡，雙重餡料口感豐富，一口咬下滿足感破表；另外，「芋泥餐包」使用在地新鮮芋頭，製成濃郁而綿密的顆粒芋頭餡，麵包更添加桂坊鮮乳，一口咬下不僅有純粹芋泥香氣，還散發淡淡奶香，多入包裝適合全家共享，將於6月22日上市。
另外，去年推出後立刻掀起社群打卡風潮的「芋泥金沙三明治」、「芋頭牛奶脆皮泡芙」也同步回歸，前者嚴選台灣檳榔心芋頭餡，搭配屏東優質鴨蛋黃醃製而成的奶黃餡，加熱後還可呈現流沙般口感；後者則採用口感綿密的檳榔心芋頭，製成卡士達內餡，搭配脆皮外層糖霜，口感豐富，當下午茶甜點超滿足。
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