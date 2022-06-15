快訊

營造台美關係穩健形象 民進黨砸錢找華府兩大王牌公關

111分科測驗／公民將出現非選題…社會科時事重點整理 從學測分析考題趨勢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

呼叫芋頭控！全家芋頭季聯名鮮乳坊推3款餡料麵包 芋泥金沙三明治、脆皮泡芙同步回歸

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全家便利商店再推芋頭季，即日起陸續推出共5款芋頭麵包、甜點品項。圖／全家便利商店提供
全家便利商店再推芋頭季，即日起陸續推出共5款芋頭麵包、甜點品項。圖／全家便利商店提供

芋頭控太幸福啦！全家便利商店再推芋頭季，除了攜手「鮮乳坊」推3款餡料滿滿的芋頭麵包新品，去年推出大受芋頭控好評的「芋泥金沙三明治」、「芋頭牛奶脆皮泡芙」也同步回歸，即日起陸續上市，購買Let's Cafe經典/單品中杯以上咖啡，還可享泡芙半價優惠。

全家芋頭季今年首推有桂芳鮮乳入料的「芋頭牛奶滿餡麵包」、「芋頭奶油夾心土司」以及「芋泥餐包」，其中「芋頭牛奶滿餡麵包」使用清爽鹹奶霜，搭上香甜奶油芋泥粒餡，鹹甜交織散發多層次風味；「芋頭奶油夾心土司」則是將在地檳榔心芋製成綿密芋泥粒，再搭配奶油霜入餡，雙重餡料口感豐富，一口咬下滿足感破表；另外，「芋泥餐包」使用在地新鮮芋頭，製成濃郁而綿密的顆粒芋頭餡，麵包更添加桂坊鮮乳，一口咬下不僅有純粹芋泥香氣，還散發淡淡奶香，多入包裝適合全家共享，將於6月22日上市。

另外，去年推出後立刻掀起社群打卡風潮的「芋泥金沙三明治」、「芋頭牛奶脆皮泡芙」也同步回歸，前者嚴選台灣檳榔心芋頭餡，搭配屏東優質鴨蛋黃醃製而成的奶黃餡，加熱後還可呈現流沙般口感；後者則採用口感綿密的檳榔心芋頭，製成卡士達內餡，搭配脆皮外層糖霜，口感豐富，當下午茶甜點超滿足。

芋泥餐包，售價52元，6月22日上市。圖／全家便利商店提供
芋泥餐包，售價52元，6月22日上市。圖／全家便利商店提供
芋泥金沙三明治，售價45元，鹹甜滋味令人回味。圖／全家便利商店提供
芋泥金沙三明治，售價45元，鹹甜滋味令人回味。圖／全家便利商店提供
芋頭牛奶脆皮泡芙，售價45元，購買Let's Cafe 經典/單品中杯以上咖啡，還可享泡芙半價優惠。圖／全家便利商店提供
芋頭牛奶脆皮泡芙，售價45元，購買Let's Cafe 經典/單品中杯以上咖啡，還可享泡芙半價優惠。圖／全家便利商店提供

麵包 甜點 屏東 全家便利商店

延伸閱讀

芋頭控喝爆！ 清原外送限定「芋頭沙西米露」買1送1 超狂優惠最多「買10送10」

限時4週！全聯「芒果季」首推夢幻千層捲 楊枝甘露也回歸

沒有蘋果的蘋果麵包 懷舊滋味傳香數十載

日本紅豆麵包始祖 天皇也讚不絕口的美味

相關新聞

100元看電影！ 環球A19挺樂天桃猿「4大優惠」應援 送美食金、用餐5折起

Global Mall環球購物中心持續推動「運動在地生活圈」力挺體育賽事，連續超過三年與主場位於桃園棒球場的樂天桃猿隊合...

比壽星還優惠！ 身分證對中1、4、8任一碼 新莊「峇里斯南洋海鮮百匯」享85折+不限時任吃

四月才開幕的峇里斯莊園-南洋海鮮百匯餐廳，為了慶祝來店客數突破1萬人次，即日起至6/30(四)止，推出感謝季活動，只要身分證號碼對中1、4、8其中一碼，平日午、晚餐就能享85折優惠！而且現在用餐還不限時，大家快把握機會嘗鮮！

在巴士中大啖米其林美食！寒舍艾美「首登雙層餐車」，人氣料理&隱藏版菜色搶先公開

常常會聽到在雙層巴士中體驗環都之美，不過這回在台灣的雙層巴士中可以吃到米其林美食真的狂！台北寒舍艾美酒店首次與「臺北市雙層餐車」合作，將於6月至9月期間攜手打造「幻夏．饗粵」粵味食尚之旅，邊吃美食邊窺探臺北城迷人的日夜景觀，一起來看看吧。

頭一遭！ 「台北老爺」年中慶 咖啡廳平日自助餐買一送一

台北老爺酒店火力全開、全館動員，自6月15日至30日止推出「年中慶歡喜大放送」優惠活動。「Le Café咖啡廳」史無前例...

飽滿鮮蚵+勁爆鮭魚卵！ 高雄隱藏版「鮭魚卵海鮮肉燥飯」瘋排隊　超澎湃配料滿到看不見飯

隱藏版美味又一彈！ 爆量海鮮+在地滷肉飯的巧妙組合，出現在高雄鳳山區的一處充滿古早味氣氛的路邊攤上，「木木姨古早味專賣店」顧名思義專攻各式小吃麵線、滷肉飯，近來大受好評的「鮭魚卵海鮮肉燥飯」大獲網路好評，

六七年級生的青春回憶沒了！ 台南「湯婆婆拉麵屋」7月3日歇業

位於台南火車站附近、在衛民街上的湯婆婆拉麵屋，正式宣布將於7月3日歇業，成為新冠疫情下又一家即將消逝的平價好滋味。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。