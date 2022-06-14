PChome 24h購物「618收貨節」全站2.2折起 小米夯品最高折5,300元

近期通貨膨脹壓力讓全球都掀起漲價潮，許多民眾最近在消費時肯定都很有感。PChome 24h購物與民眾一同抗漲，特別祭出「618收貨節」強檔，即日起聯手眾多一線品牌強打「超級品牌日」下殺3折起，活動期間購買指定品牌商品，即可登記抽foodpanda百萬美食金，全站累積消費滿6,666元，更有機會獲得總價值超過2萬元的旅森山雙人自駕露營車之旅。此外，更祭出618激省超殺價，包括美妝類最低68元起，滿額再抽dyson、品木宣言、DHC等價值5萬豪禮、時尚精品狂降2.4折起，以及品牌聯合慶活動Michael Kors x Kate Spade品牌週全館2折起、Porter 618狂歡季1,618元起，買到賺到。

「618收貨節」PChome 24h購物攜手眾多一線大品牌祭出「超級品牌日」，包含小米、ASUS、三星、Dyson、石頭科技、P&G、Adidas等推出超強優惠。其中，小米熱銷品直降千元，即日起至6月21日買指定品最高折5,300元，每日限量發指定品滿額折價券；Dyson V10 Fluffy無線吸塵器狂降4.6折，最高再回饋11%P幣；ASUS最低7.4折起，最高再享8,000P幣回饋；最新三星旗艦機Galaxy S22 Ultra在618也限時祭出超殺優惠，最高降4,000元，再送2,618P幣；Galaxy Tab S8旗艦平板最高折千再送3,618P幣，登錄送好禮，還可抽百萬賓士；石頭科技全場6.7折起，指定品滿額送P幣，登記再抽律動機；另外還有Ariel洗衣球、雅詩蘭黛618獨家限量組合，天天再送最高818元折價券。

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