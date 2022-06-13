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Nespresso夏季限量版冰咖啡上市 萊姆、椰香超獨特 聯名巴西超模推熱帶風情咖啡杯

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Nespresso 2022夏季限量版咖啡膠囊正式上市，同時聯名巴西超模Alessandra Ambrosio推出多款期間限定的夏日專屬限量配件。圖／Nespresso提供
Nespresso 2022夏季限量版咖啡膠囊正式上市，同時聯名巴西超模Alessandra Ambrosio推出多款期間限定的夏日專屬限量配件。圖／Nespresso提供

近來溼熱黏膩的惱人天氣，快喝杯沁涼冰咖啡解悶又醒腦！Nespresso 2022夏季限量版咖啡膠囊正式上市，推出4款專為冰咖啡設計的咖啡膠囊，包含全新推出的「萊姆薄荷風味限量冰咖啡」，以及深受消費者喜愛的「椰香風情限量冰咖啡」、「濃醇冰咖啡」與「清爽冰咖啡」，以熱情洋溢的拉丁美洲為靈感，帶來充滿異國情調與清爽果香的口感，輕啜一口，盡享巴西風情。今年Nespresso更首次與巴西超模Alessandra Ambrosio聯名合作，除了推出極具熱帶特色圖騰的聯名咖啡馬克杯，更一同策畫Spotify夏日音樂清單，輕快明亮的音樂風格搭配沁涼冰咖啡，與咖啡迷一同開啟美好夏日咖啡時光。

全新「萊姆薄荷風味限量冰咖啡」以清新萊姆交錯薄荷香氣，完美調和帶有果香調的阿拉比卡咖啡豆，清爽風味入口瞬間立即提振心靈，一掃盛夏黏膩的暑氣。另外，香氣獨特的「椰香風情限量冰咖啡」則以椰子風味完美平衡烘烤與焦糖香調，並帶有一絲淡淡的香草香氣，讓異國夏天的熱情氛圍在舌尖迅速蔓延，喝一口彷彿置身拉丁美洲熱情的沙灘上沐浴夏日陽光。

而Nespresso夏日限量配件包含與巴西超模Alessandra Ambrosio合作推出的聯名限量款咖啡馬克杯，共有日出黃、天空藍2款，以及極具夏日風情的海洋藍色Nomad中量隨行咖啡杯，另外還有創作夏季絕美特調必備的咖啡大師製冰盒、風味糖漿組、Reveal冷萃咖啡品飲杯等多款配件也將陸續亮眼登場。即日起購滿10條Original系列咖啡膠囊，還可獲得Nespresso限量夏日風格水瓶。

擁有濃郁的穀物與木質香調的「濃醇冰咖啡」與口感清新圓潤、充滿果香的「清爽冰咖啡」也是咖啡迷不容錯過的口味。圖／Nespresso提供
擁有濃郁的穀物與木質香調的「濃醇冰咖啡」與口感清新圓潤、充滿果香的「清爽冰咖啡」也是咖啡迷不容錯過的口味。圖／Nespresso提供
巴西超模Alessandra Ambrosio化身繆思女神，合作推出的聯名限量款咖啡馬克杯，日出黃、天空藍2色為夏日注入迷人魅力。圖／Nespresso提供
巴西超模Alessandra Ambrosio化身繆思女神，合作推出的聯名限量款咖啡馬克杯，日出黃、天空藍2色為夏日注入迷人魅力。圖／Nespresso提供
「椰香風情限量冰咖啡」以椰子風味完美平衡烘烤與焦糖香調，讓異國夏天的熱情氛圍在舌尖迅速蔓延。圖／Nespresso提供
「椰香風情限量冰咖啡」以椰子風味完美平衡烘烤與焦糖香調，讓異國夏天的熱情氛圍在舌尖迅速蔓延。圖／Nespresso提供
全新「萊姆薄荷風味限量冰咖啡」以清新萊姆交錯薄荷香氣，一掃盛夏黏膩的暑氣。圖／Nespresso提供
全新「萊姆薄荷風味限量冰咖啡」以清新萊姆交錯薄荷香氣，一掃盛夏黏膩的暑氣。圖／Nespresso提供

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