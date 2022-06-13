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家樂福夏日大作戰 豪華充氣泳池、浮誇水上玩具必買

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
超Q的龍蝦座騎，成為泳池吸睛焦點。圖／家樂福提供
超Q的龍蝦座騎，成為泳池吸睛焦點。圖／家樂福提供

在家悶了好久的民眾，終於等到端午過後氣溫漸漸升高，可以張開雙臂迎接即將到來的炎熱夏季。家樂福幫全家大小找樂子，推出由室內到室外滿足夏日玩樂需求的上百種商品，輕鬆滿足「海、陸、空」各種玩樂需求。

去年因為三級警戒哪都去不了的孩子們，今年一定要趁夏天大玩特玩，家樂福體貼許多家長為了防疫考量，推出多種不同尺寸的充氣游泳池，滿足想玩水又擔心孩童出外安全的父母們，首推168公分的4圈充氣游泳池，優惠價只要499元，如果家中空間夠大，美國知名戲水用品大廠INTEX推出的305公分家庭豪華水池，產品符合美國與歐盟安全標準，更可讓家長放心給小孩安全輕鬆享受夏日戲水樂趣，還可搭配獨角獸、黑鯨、龍蝦等各種造型水上座騎，最低只要399元就能輕鬆擁有。同時，家樂福也推出多款時尚泳衣、戶外活動防曬、防刮傷的防曬泳衣，還有海軍風沙灘包買1送1只要399元，不管是泳池、海邊，還是溯溪、潛水、衝浪等各式水上活動都能滿足需求，

而針對「陸派」家庭，家樂福也推出H&D 20吋21速輕巧摺疊車、迪士尼公主車、蜘蛛人快拆童車、快拆兒童滑板車，最低優惠價只要1,149元。喜愛遠離塵囂進入山林自然的家庭，搭配露營觀星快搭帳、露營舒壓月涼椅、露營推車盡情享受自然風情。還有夏季親膚款涼感新革命運動衣，經典素色或迷彩玩色，讓整個夏天揮灑陽光不粘膩。

如果還是想要待在家裡防疫，家樂福貼心獻上高腳烤肉架以及串燒烤肉爐，以及Switch遊戲機優惠組合價10,680元，還可享12期0零率，就算不出門也能讓夏日精彩豐富。

獨角獸座騎，售價599元。圖／家樂福提供
獨角獸座騎，售價599元。圖／家樂福提供
貼心設置座椅區的INTEX 229cm家庭休閒泳池，全家大小都能找到最愜意的玩法。圖／家樂福提供
貼心設置座椅區的INTEX 229cm家庭休閒泳池，全家大小都能找到最愜意的玩法。圖／家樂福提供

家樂福 露營

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