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新光三越A8改裝咖啡甜點陣容 4家話題品牌首曝光

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越信義新天地A8 B2大改裝，引進全新咖啡、甜點品牌。圖／新光三越提供
新光三越信義新天地A8 B2大改裝，引進全新咖啡、甜點品牌。圖／新光三越提供

新光三越信義新天地A8 B2美食街睽違十年全新大改裝，即將在6月23日新開幕，為信義商圈用餐人潮帶來全新餐飲空間與品牌陣容，除了有來自台中的精品咖啡「Kafe D」北部首發店進駐外，也曝光首波即將進駐的甜點品牌。

來自台中美食一級戰區公益路商圈的「Kafe D咖啡滴」，因為有獨棟的美型咖啡館，加上提供咖啡、甜點、輕食等多樣化餐點，氣派的店裝不僅好拍，店內提供的飲食在google評論普遍獲得好評，有4.6顆星。「Kafe D咖啡滴」北部首發店將以全新店裝呈現，並帶來甜點主廚招牌的甜點陣容。

另外，隱身在台北東區的夢幻甜點店「Gelovery Gift蒟若妮頂級法式甜點」也加入進駐新光三越A8的行列，位於東區的Gelovery Gift，店內以「白金色調」呈現優雅的法式宮廷風格，甜點櫃琳瑯滿目的各式法式甜點，更是讓甜點迷容易有選擇障礙，留法主廚詮釋的夢幻甜點，在google評論有近滿分、4.8的高分。

隨著台灣bean to bar chocolate（原豆研製巧克力）在市場逐漸展露頭角也被更多人熟悉，曾獲得英國皇家學院巧克力大賽銀獎銅獎的CACAI CACAO也將進駐，帶來巧克力職人打造呈現出自然風土滋味的搶客力。

此外，蟬聯數年日本東京伴手禮大賞人氣第一名的「Maple Mania楓糖男孩」全台首店也即將登陸新光三越A8 B2。

「Kafe D咖啡滴」北部首發店進駐新光三越A8。圖／新光三越提供
「Kafe D咖啡滴」北部首發店進駐新光三越A8。圖／新光三越提供
來自台北東區的夢幻甜點店「Gelovery Gift蒟若妮頂級法式甜點」加入進駐新光三越A8的行列。圖／新光三越提供
來自台北東區的夢幻甜點店「Gelovery Gift蒟若妮頂級法式甜點」加入進駐新光三越A8的行列。圖／新光三越提供
曾獲得英國皇家學院巧克力大賽銀獎銅獎的CACAI CACAO將進駐新光三越A8。圖／新光三越提供
曾獲得英國皇家學院巧克力大賽銀獎銅獎的CACAI CACAO將進駐新光三越A8。圖／新光三越提供
「Maple Mania楓糖男孩」全台首店也即將登陸新光三越A8。圖／新光三越提供
「Maple Mania楓糖男孩」全台首店也即將登陸新光三越A8。圖／新光三越提供

甜點 咖啡館 巧克力

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