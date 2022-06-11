2022大安沙雕音樂季今登場 疫情期帶你暢遊世界5大洲

2022大安沙雕音樂季今天開跑至19日，活動將為期9天，今年以「異國風情」為主題，將世界知名地標、建築奇觀、特色文化、歷史典故與自然人文搬到台中大安濱海樂園，中市觀旅局邀請民眾環遊世界，享受沙雕異國風情。

受疫情影響，無法出國旅遊，大安沙雕音樂季今年精心打造11座180度無死角環視藝術沙雕作品，內容橫跨世界五大洲，從台中大安啟航，第一站到新加坡朝聖魚尾獅，接著橫跨歐亞兩洲的土耳其卡帕多奇亞賞熱氣球，再往南至非洲伴著神秘手鼓的節奏翩翩起舞。

除了歐亞美景外，民眾甚至能到北美洲，探訪仙人掌之國著稱的墨西哥，最後與大洋洲的智利復活節島摩艾石像來張合影，環遊世界不再只是夢想，來大安一趟即刻實現。

觀旅局說，因地球暖化海平面上升，氣候變遷導致台灣海岸線不斷退縮，連帶大安沙灘面積銳減，今年發現，滿潮線已淹及往年辦理沙雕展的活動範圍區，但在市府團隊努力下，仍如期完成沙雕製作，並做好周邊維護補強。