全家便利商店限時推Fami!ce霜淇淋買1送1　哈根達斯指定品項77折

為療癒下雨又炎熱的煩悶心情，全家便利商店即日起陸續推出多重好康優惠，最受歡迎的Fami!ce霜淇淋於本周末6月10日至6月12日限時3天推出買1送1優惠，活動期間購買Fami!ce霜淇淋並使用全盈+pay支付，即可享買1送1優惠，包括全家便利商店攜手日本第一的生吐司品牌嵜本SAKImoto Bakery推出的「蜜蜜開心果霜淇淋」、蟬聯國際食品奧斯卡獎的「Monde Selection」金獎的「比利時巧克力霜淇淋」以及綜合口味都可任選。

夏天必囤貨的哈根達斯，全家便利商店即日起至6月28日任選迷你杯、雪糕可享單件77折優惠。