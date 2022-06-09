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PChome 24h購物22周年慶 超級品牌優惠輪番登場

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物品牌旗艦館數量翻倍成長，22周年慶超級品牌優惠輪番登場。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物品牌旗艦館數量翻倍成長，22周年慶超級品牌優惠輪番登場。圖／PChome 24h購物提供

PChome 24h購物創立22周年，全站提供橫跨食衣住行育樂等500萬種商品，為持續深耕品牌結盟策略，近年積極開發國際知名品牌設立官方旗艦館，在3C方面，隨著Apple、三星、Android等開設旗艦館，更連帶吸引如GN集團專業通訊品牌Jabra、美國軍規防摔手機殼UAG等周邊配件大廠進駐；同時也積極拓展女性及年輕消費市場，例如今年引進美國智慧美妝品牌寶拉珍選、IG爆紅連鎖咖啡店品牌CAFE!N等。另一方面，藉由推出「太古可口可樂 X 羅技品牌周」等跨界品牌聯合慶行銷活動，創造市場差異化、導流站上既有商品客群，擴大品牌合作綜效，自去年6月至今品牌旗艦館數量翻倍成長。

為回饋廣大會員支持，PChome 24h購物22周年慶即日起天天開跑超級品牌活動，本周重點品牌包括MUJI無印良品、舒潔、靠得住、好奇、Kobo、Jabra、Dyson、ASUS、伊萊克斯、石頭科技等輪番登場，祭出最強爆品下殺及獨家優惠；。此外，周年慶期間「天天爆點」活動每天推出3C及非3C各一品類限時優惠，即日起至6月19日筆電天天品牌日，總值888萬P幣等你拿；即日起至6月30日購買戶外運動指定品滿999元獨家登記抽SYM全新迪爵125機車。

MUJI無印良品旗艦館自去年3月於PChome 24h購物開館，不僅提供豐富日系質感商品，於PChome 24h購物下單還可累積MUJI Passport里程數，熱銷排行冠軍為服飾類，單月最高賣出近萬件；第二名則是收納用品類，網購宅配到家免搬運獲消費者青睞，單月最高賣出近7,000個；第三名是季節商品，又以循環扇最熱銷。即日起至6月22日指定服飾單一價499元起，組合收納櫃期間限定83折起；全館結帳不限金額再9折（部分活動品除外），MUJI空氣循環風扇特價1,789元～2,689元，MUJI懶骨頭沙發組特價3,899元，MUJI組合收納櫃83折起特價799元～2,599元。

疫情促使大眾更加重視居家清潔，近兩年各類型清掃家電需求量大增，其中伊萊克斯旗艦館、石頭科技旗艦館相較去年同期銷售成長近70%，又以多合一功能的「智慧掃拖機器人」、輕巧打掃無死角的「無線手持吸塵器」及「抗菌空氣清淨機」最受歡迎。伊萊克斯即日起至6月30日消費滿額送質感家電，包含「手持式攪拌機」、「直立式蒸汽掛燙機」、「仿手沖美式咖啡機」、「Pure F9滑移百變吸塵器」等，6月15日至6月17日LINE購物加碼10%回饋名額無上限。石頭科技即日起至6月13日折價券大方送，消費滿6,000元折300元、滿10,000元折500元、滿16,000元折1,000元，單筆消費超過10,000元加碼抽「三星平板Tab S8」或「微軟Surface Laptop Go」。

PChome 24h購物書店Kobo電子書城自4月開館以來，全站電子書業績相較去年同期暴增400%，更於品牌開幕活動期間，創下單日最高賣出近3,000本電子書佳績，閱讀器業績亦較去年同期成長61%，顯見透過品牌結盟及會員串接的便利服務，不僅有效擴大既有會員購買品類，更成功發揮會員導流綜效。即日起至7月1日Kobo電子書城71折起，消費滿額抽「Kobo Clara閱讀器」；6月11日超級品牌一日限定好康，買樂天Kobo Nia 6吋電子書閱讀器特價2,666元，登錄送500元購書金，加碼抽666元書城折價券。6月23日至7月1日為Kobo超級品牌周，另有多重驚喜優惠。

近年來串流音樂、Podcast崛起，「聲音經濟」帶動無線音訊設備成長，GN集團專業通訊品牌Jabra於PChome 24h購物銷售累創佳績，因此於5月正式進駐開設品牌旗艦館，單月對比第一季月均銷量成長150%，其中人氣商品「Jabra Elite 2真無線藍牙耳機」近月更狂銷破千組。即日起至6月14日天天瘋搶限量5折夯品；即日起至6月15日全館消費加碼5% P幣回饋，免登記直接送，活動期間狂撒百萬折價券，特價商品結帳還可折上加折，全館消費登記抽總值破10萬豪禮，單筆消費滿5,000元限量登記送「Jabra獨家設計悠遊卡（內含500元儲值金）」。

PChome 24h購物22周年慶也是日用品補貨、箱購的好時機，即日起至6月13日金百利集結旗下日用品牌舒潔、靠得住、好奇推出超級品牌周，最低下殺4折起；6月10日至6月12日下單舒潔指定商品滿6,188元加碼送限量「三合一手持吸塵器」，好奇指定商品消費滿3,780元送限量「四輪電動皮卡車玩具」。

MUJI懶骨頭沙發組，PChome 24h購物MUJI無印良品旗艦館即日起至6月22日特價3,899元。圖／PChome 24h購物提供
MUJI懶骨頭沙發組，PChome 24h購物MUJI無印良品旗艦館即日起至6月22日特價3,899元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物周年慶Kobo電子書城6月11日超級品牌日一日限定好康：買樂天Kobo Nia 6吋電子書閱讀器特價2,666元，登錄送500元購書金，加碼抽666元書城折價券。圖／PChome 24h購物提供
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Roborock石頭掃地機器人S7 MaxV Ultra，PChome 24h購物石頭科技旗艦館6月13日前特價39,888元，領券再折1,000元，獨家送1,000 P幣及好禮3選1。圖／PChome 24h購物提供
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伊萊克斯Well Q7無線吸塵器 WQ71-2ESSF，PChome 24h購物伊萊克斯旗艦館即日起至6月30日特價8,888元。圖／PChome 24h購物提供
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Jabra Elite 85t Advanced ANC™降噪真無線耳機，PChome 24h購物特價3,618元，6月12日超級品牌日買就送5% P幣，領券最高再折300元。圖／PChome 24h購物提供
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舒潔蓬柔舒膚抽取衛生紙（100抽 X 72包），PChome 24h購物超級品牌周6月10日至6月13日上午10點特價888元。圖／PChome 24h購物提供
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