全家便利商店「茶飲系調酒」獨家開賣！指定啤酒任3件79折

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

端午節過後，正是迎接炎熱夏季，全家便利商店看準消暑需求，推出「開醺酒吧全家好夏酒」活動，端出台灣、日本、義大利、印尼等各國啤酒，即日起至7月12日全店逾百項指定啤酒任選3件79折，再加碼會員集章趣活動，集滿4點可免費兌換香檳杯、啤酒杯等各式特色酒杯，讓悠閒小酌時光充滿儀式感。

全家便利商店獨家開賣WAT與萬波島嶼紅茶跨界聯名，以新鮮水果與招牌茶飲入酒的「檸芭檸檸」、「橙鳳波浪」2款氣泡調酒，其中「檸芭檸檸」以馥郁飽滿的芭樂交融酸香鮮明的檸檬，再結合萬波嚴選金萱烏龍的細緻茶韻，清爽酸甜；「橙鳳波浪」則是以清新柳橙、蜜甜鳳梨搭配萬波嚴選金萱烏龍的花香，交織出誘人垂涎的微醺口感，兩款售價皆為59元。

另外，全家便利商店也導入日本、義大利、印尼等特色啤酒，包括主打選用花香、柑橘調啤酒花釀造的日本啤酒「貓頭鷹IPA啤酒」，花果釋放的甜韻和沁爽的氣泡是酷夏的解暑聖飲，售價89元；來自印尼的「賓塘巴里島啤酒」是到峇厘島度假不可或缺的標配，彷彿偽出國到南洋熱帶島嶼體驗露天喝酒的悠閒氛圍，售價49元；百年以來堅持傳統方式釀造的義大利「莫雷帝啤酒」入口有啤酒花的淡香氣泡綿密，售價99元。

全家便利商店同步推出開醺酒吧集章趣活動，限量5款高質感酒杯只送不賣，即日起至7月12日全家便利商店會員購買3件指定啤酒商品可獲得1個章，集滿4個章可免費兌換限量酒杯；再加碼抽獎活動，會員購買指定啤酒任3件即可自動登錄參加抽獎，有機會抽中米其林一星燒肉店「大腕燒肉專門店」3,000元餐券、人氣燒肉餐廳「一鷺炭火燒鳥工房」3,000元餐券，共計抽出20名幸運兒。

此外，全家便利商店也把涮嘴的下酒菜準備好了！即日起至7月12日除了可享指定啤酒任選3件79折優惠外，可以20元的優惠價加價購媽媽煮藝系列商品1項，品項包括韓式炸雞、十三香烤雞翅、鹽味毛豆等近30款指定下酒菜。