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高鐵、路易莎聯名店新開張 開幕優惠看這裡

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
高鐵列車推出「咖啡品牌月」活動，規劃三款咖啡輪流於商務車廂免費供應並於標準車廂販售。圖／台灣高鐵提供
高鐵列車推出「咖啡品牌月」活動，規劃三款咖啡輪流於商務車廂免費供應並於標準車廂販售。圖／台灣高鐵提供

台灣高鐵攜手本土咖啡連鎖品牌路易莎咖啡推出台中聯名店，坐落在高鐵台中站內，即日起正式開幕營運，凡高鐵TGo會員於台中聯名店購買飲品即享有咖啡9折優惠；高鐵也針對購買飯店聯票、高鐵假期的旅客贈送「路易莎莊園級美式咖啡兌換券」1張，活動時間為即日起至8月底，數量有限、送完為止。

台灣高鐵說，台中聯名店營造輕鬆、舒適的氛圍，提供旅客更加豐富的搭乘體驗；同時，高鐵列車現正同步舉辦「咖啡品牌月」活動，嚴選三款不同風味的咖啡，以期間限定方式，希望讓旅客細細品味咖啡的多樣風情，更讓咖啡的香氣，在高鐵旅程中，遇見更多的美好。

高鐵列車也推出「咖啡品牌月」活動，推出以來深受旅客好評，規劃三款咖啡輪流於商務車廂免費供應並於標準車廂販售，限定期間分別為：6月1日至10日台糖宏都拉斯小農咖啡、6月11日至20日 illy咖啡及6月21日至30日台灣高鐵x路易莎聯名精焙咖啡，歡迎旅客把握機會。

「台灣高鐵x路易莎」台中聯名店除提供三款當店限定，風味立體、層次豐富的「聯名精焙咖啡」外，更推出限量聯名咖啡循環杯，結合環保永續的企業精神，杯身採用咖啡渣及天然竹纖維混合製作、手感光滑溫潤及不含酚甲烷，歡迎旅客透過列車推車販售、台中聯名店或momo購物網購買蒐藏、響應環保。

台灣高鐵攜手本土咖啡連鎖品牌路易莎咖啡推出台中聯名店，坐落在高鐵台中站內，即日起正式開幕營運。圖／台灣高鐵提供
台灣高鐵攜手本土咖啡連鎖品牌路易莎咖啡推出台中聯名店，坐落在高鐵台中站內，即日起正式開幕營運。圖／台灣高鐵提供

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