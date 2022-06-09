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好市多慌張男邊購物邊講手機 原因曝光網讚：別人的老公不會失望
一名網友在臉書社團「好市多商品經驗老實說」中PO文指出，在好市多購物時總是會神情慌張，並得邊購物邊用急促的聲音講手機，網友讀完PO文知曉原因後紛紛大讚：「別人的老公不會失望」。
原PO說道：「如果你在好市多看見一名男子，購物時神情慌張，用急促的口吻講電話，那個人87%是我。」並曝光自己其實是邊購物邊用手機和老婆講話，只見電話那頭的老婆交代：「老公！蘇打粉有折價，這一定要買，『很重要』。」然後再掛完電話，把商品放進推車後，原PO稱「老婆又打來了」，他還不忘幽自己一默，這回「依舊是同一個老婆」，再次交代「漢堡排奶油蘑菇飯，最近的新品，也買一盒回來，『很重要』。」
原PO說他這回選擇不掛電話，因為有預感會再接Ｎ遍，果然老婆又說話：「約克夏奶茶和黃抹布需要補貨，『很重要』。」原PO稱自己因為老婆交代三次都出現的「很重要」關鍵字，一下子就不知不覺地買了整車，並說「推車裡『很重要』的商品就有這麼多，哪次來好市多，不是滿載而歸的回家（錢包以外）。」
原PO文末還笑稱，每次來好市多購物都是「安太座安好安滿」、「路人一定覺得我很忙」、「買啦哪次不重要」。
該文引來逾1.7萬人按讚，12次分享及逾700則留言。多數網友大讚原PO：「別人的老公都不會讓你失望！」、「真的是好老公」、「要頒發～好老公獎盃」、「很棒！重點在於老婆說的都很重要（螢光筆畫起來)」。有女網友感嘆自己老公「很會說三句話，買好了嗎？可以回家了嗎？買這麼多吃的完嗎？」、「結果大多都是老公吃…」。有網友自爆老公「為了買好市多冷凍食品買了一台冷凍櫃，我們為了填滿就一直買了」。
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