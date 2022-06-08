當誠品信義店退場後？誠品：北中南三家大型展店傳承增益

誠品生活董事長吳旻潔日前5月27日拋出有18年歷史的誠品信義店續約卡關問題就在最大股東「統一集團」後，把壓力球丟給了統一去接，也炸開了各界關於誠品明年租約到期後，誠品信義店存續與否的討論。今日統一召開董事會也回敬一波，買下環泥建設及坤慶國際手中統一國際大樓商場持分，等於是原本願意續租給誠品的兩位股東已退出戰局，續租與否就以統一企業、統一超商、台南紡織、太子建設四家房東作主。由此結果看來，繼誠品敦南後，有24小時書店的誠品信義店明年底將再面臨熄燈結局。

對此結果，誠品生活發出聲明指出

「本公司截至目前為止，尚未收到房東代表人統一企業任何正式回應。」

「誠品信義店房東組成中，有四家皆為上市公司 (統一企業、統一超商、台南紡織、 太子建設)，租賃合作緣分雖無法強求，結果盼盡可能照顧多方面有形及無形權益。」

「誠品生活兩年前已著手進行多重推演與準備，若信義店續租爭取未果，目前在信義計畫區雖無同等量體之備案，但有其他選項方案，並將以未來二年內已簽約之北中南三家大型新展店傳承增益。」

「信義店取得成本高昂，以致統一關係企業自身亦僅願意以誠品生活固定租金之半價承租，本公司期許保留誠品信義店獨特的文化場域價值，是誠品信義店持續熱情積極爭取續租之主因，爾後續約與否，對誠品生活財務與營運不會構成重大影響。」

「為避免不實流言之散布，誠品生活再次強調願以公開透明的方式進行租賃條件比較，謹請統一等上市公司願意正視並維護廣大股東權益，願意再次考慮全球最大繁體中文書店存在 之社會效益，給予誠品生活一個公平考試的機會，這是誠品生活對於上述廣大顧客、出版 社與品牌廠商所有合作夥伴應努力盡到的責任，敬請統一企業、統一超商、台南紡織、太 子建設四家房東公司予以考慮！以上聲明，再次感謝各界人士給予的關心！」