新光三越會員獨享 年中慶全通路聯手40大品牌3.9折起

新光三越年中慶首度針對百萬會員規畫「會員好好節」，從全台15家分店到App精選優惠／點數專區、電商平台skm online、美食地圖skm eats等線上線下各大平台，推出一系列寵愛會員的專屬禮遇。除了正逢夏換季全面7折起，另外，新光三越也特別跟國際名品COACH、MICHAEL KORS企畫推出「精選商品5折起」優惠，6月9日起首7日線上線下同享滿5千元送2千點。

新光三越「會員好好節」6月9日登場，多重回饋包括6月9日至6月15日使用skm pay並綁定5大指定銀行信用卡（台新銀行、新光銀行、玉山銀行、花旗銀行、台北富邦銀行），線上線下皆可獨享全館單筆滿5千元用2千點（相當於200元）；名品、大家電、法雅客、[i]Store單筆滿1萬元送4千點skm points。首四日以skm pay指定5大銀行支付，單卡單筆刷滿3千元最高再送1500點。

新光三越自今年母親節起，改送點數回饋會員，由於點數可提供會員運用的範圍更廣，不局限過去得到禮券只能再補貼錢買商品，每檔期推出不同點數換購活動，也引發會員踴躍兌換。這回「會員好好節」在App「點數專區」也推出有上千項流行夯品提供會員兌換；此外「超夯爆品日」也將在6月9日至6月18日在App和skm online限時開搶。

「超夯爆品日」這次聯手超過40大話題品牌，必搶推薦包括：4.7折的COACH經典緹花面料托特手袋、5折的MICHAEL KORS Carine檸檬黃皮革提包、LANCOME超未來大眼冰珠組買一送六、SHISEIDO國際櫃NO1.乳霜新客組買一送三（5.4折）、NIKE女款休閒鞋下殺6.6折、3C夯品AirPods第三代及Apple TV 4K 32G + HomePod mini超值組合、dyson V12無線吸塵器獨家贈直立收納架、象印不鏽鋼真空保溫杯下殺3.9折等。另也網羅話題美食，像是東京香蕉8入蛋糕禮盒、J.Kcanelé可麗露、星乃珈琲濾掛式咖啡等，推出獨家首賣、獨家折扣連續10天接力登場。

新光三越兩大數位平台慶祝周年亦擴大會員回饋，skm online「618寵粉節」除了同享「會員好好節」單筆滿5千元送2千點回饋，下單可再抽PS5、LG旗艦吸塵器。6月9日起「萊雅周」LANCOME超極光水入門組限時61.折、Kiehl’s全台獨家170周年復刻版金水買2送8、全台獨家小紅瓶精華買2送8，高絲集團DECORTE獨家6.7折特惠組、ADDICTION防曬熱門組買大送小、KOSE雪肌淨白組買1送4等。skm eats即日起至6月15日前美食外送不限金額免運費。