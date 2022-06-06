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小鋼彈迷注意！家樂福限量開賣3款鋼彈4D立體兒童口罩

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
家樂福宣布6月7日起開賣天天聯名鋼彈系列4D立體口罩兒童款，共有3款圖樣，每款限量325盒，每盒170元。圖／家樂福提供
家樂福宣布6月7日起開賣天天聯名鋼彈系列4D立體口罩兒童款，共有3款圖樣，每款限量325盒，每盒170元。圖／家樂福提供

大小鋼彈迷注意！家樂福宣布6月7日起開賣天天聯名鋼彈系列4D立體口罩兒童款，全台指定量販店開賣，每款限量325盒，數量有限售完為止。

家樂福自6月7日起於全台指定量販門市開賣天天聯名鋼彈系列魚型款兒童口罩，共提供「報喪女妖」、「獨角獸」、「全武裝獨角獸」3款鋼彈圖樣，隨著近期氣候轉為濕熱，外出長時間配戴口罩變得更加難熬，4D立體設計保留暢快呼吸的空間，且較不易沾黏臉上，通常可以帶來更舒適的配戴體驗，是濕悶夏天的好幫手，從款式設計到外觀圖樣，吸引孩子們在夏天也戴得住口罩，完整保護健康。而這次口罩款式中，報喪女妖和獨角獸的局部機體裝甲線條低調有型，除了正中間有鋼彈世界中的機體製造商阿納海姆電子公司的AE標誌，報喪女妖款也壓上地球聯邦宇宙軍的E.F.S.F字樣，再加上全武裝獨角獸的機體款，鋼彈迷們千萬別錯過。

（未販售店別：便利購、中平、南港、青埔、北港、虎尾、埔里、太平、大墩、台東）

全武裝獨角獸機體圖樣超吸睛，小孩配戴出門走路有風。圖／家樂福提供
全武裝獨角獸機體圖樣超吸睛，小孩配戴出門走路有風。圖／家樂福提供
報喪女妖款壓上地球聯邦宇宙軍的E.F.S.F字樣，低調有型。圖／家樂福提供
報喪女妖款壓上地球聯邦宇宙軍的E.F.S.F字樣，低調有型。圖／家樂福提供
此次特別推出4D立體兒童款，吸引孩子們在夏天也戴得住口罩。圖／家樂福提供
此次特別推出4D立體兒童款，吸引孩子們在夏天也戴得住口罩。圖／家樂福提供

口罩 家樂福

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