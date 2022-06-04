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響應世界海洋日！CSD中衛限量推5款絕美「海洋口罩」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
CSD中衛限量OCEAN海洋主題口罩一盒5款各5片、總共25片，售價249元，6月8日世界海洋日起於指定通路開賣，數量有限，售完為止。圖／CSD中衛提供
CSD中衛限量OCEAN海洋主題口罩一盒5款各5片、總共25片，售價249元，6月8日世界海洋日起於指定通路開賣，數量有限，售完為止。圖／CSD中衛提供

6月8日是「世界海洋日」，海洋是孕育生命之母，四面環海的台灣更與海洋息息相關。為響應世界海洋日保護海洋的永續生態理念，CSD中衛特別以OCEAN海洋為主題，採用最新研發的「雙層疊色專利」，模擬海洋色澤變化，一次推出5款海洋口罩，將世界五大洋海域不同明暗度的波光粼粼，變身為絕美口罩。

CSD中衛行銷部經理周令怡表示，以往口罩是單純在一塊布料上調色，這次為了盡量呈現海洋的多變面貌，特別創新調色法，全新開發出極薄透光、深淺不同的兩塊藍色布料，上下重疊來變化海水藍。有趣的是，改變兩塊布料上下重疊順序，會結合成不同的藍色，充滿玩色樂趣。5款OCEAN海洋口罩均搭配海浪藍白雙色編織舒適耳帶。

OCEAN海洋主題是CSD中衛首度推出主題系列產品，一次推出5款設計，其中3款運用雙層疊色專利設計變化而成，一款是長期深受歡迎的「經典晨曦」，改為搭配新款藍白雙色編織舒適耳帶。至於主題款式則是以鳥瞰海洋的視角，將海水輕拍岸邊的瞬間停格。一盒5款各5片、總共25片，售價249元。由於多款組合的包裝過程耗費人力，因此採商品數量有限。

CSD中衛限量OCEAN海洋主題口罩6月8日世界海洋日當天將在康是美、屈臣氏實體商店同步開賣，另外各大電商通路如PChome、momo購物網、博客來、Pinkoi等也同步販售。數量有限，售完為止。

此外，CSD中衛重視永續生態環境，特別與台灣品牌「日常經典」合作，採用環保回收帆布製作成「CSD X REBIRTH帆布防疫潮包」。防疫包中收納5款OCEAN海洋主題口罩各1片以及4包「W博拭酒精濕紙巾」，適合隨身攜帶，讓防疫更時尚有型。

台灣每年文化活動產生約3萬多片廢棄帆布，若直接丢進焚化爐焚燒會製造空氣污染。CSD中衛支持台灣品牌「日常經典」的「REBIRTH回收帆布再造計畫」，將展覽帆布清潔後回收利用，隨機剪裁，保留帆布原有的字樣或圖案設計，製作出超潮防疫包，花色變化萬千，個個獨一無二，絶不撞包。

「CSD X REBIRTH帆布防疫潮包」採雙面扣反摺設計，可依個人需求變化全關或半開兩種時尚造型，下緣採透明夾層設計，兼具美學與環保。每一款包都擁有專屬身分ID卡，完整紀錄展會活動名稱、日期、主辦單位、設計師姓名、帆布面積及再製數量等資訊。

「CSD X REBIRTH帆布防疫潮包」內含CSD中衛最新5款「海洋系列口罩」各1片及4片「W博拭酒精濕紙巾」，售價599元，即日起在PChome、momo購物網、博客來、Pinkoi等電商通路販售，數量有限，售完為止。

CSD中衛首度以OCEAN海洋為主題，採用最新研發的「雙層疊色專利」，限量推出5款海洋口罩。圖／CSD中衛提供
CSD中衛首度以OCEAN海洋為主題，採用最新研發的「雙層疊色專利」，限量推出5款海洋口罩。圖／CSD中衛提供
CSD中衛限量OCEAN海洋主題口罩一盒5款各5片、總共25片，售價249元，6月8日世界海洋日起於指定通路開賣，數量有限，售完為止。圖／CSD中衛提供
CSD中衛限量OCEAN海洋主題口罩一盒5款各5片、總共25片，售價249元，6月8日世界海洋日起於指定通路開賣，數量有限，售完為止。圖／CSD中衛提供
CSD中衛首度以OCEAN海洋為主題，採用最新研發的「雙層疊色專利」，限量推出5款海洋口罩。圖／CSD中衛提供
CSD中衛首度以OCEAN海洋為主題，採用最新研發的「雙層疊色專利」，限量推出5款海洋口罩。圖／CSD中衛提供
CSD中衛首度以OCEAN海洋為主題，採用最新研發的「雙層疊色專利」，限量推出5款海洋口罩。圖／CSD中衛提供
CSD中衛首度以OCEAN海洋為主題，採用最新研發的「雙層疊色專利」，限量推出5款海洋口罩。圖／CSD中衛提供
CSD中衛首度以OCEAN海洋為主題，採用最新研發的「雙層疊色專利」，限量推出5款海洋口罩。圖／CSD中衛提供
CSD中衛首度以OCEAN海洋為主題，採用最新研發的「雙層疊色專利」，限量推出5款海洋口罩。圖／CSD中衛提供
CSD中衛首度以OCEAN海洋為主題，採用最新研發的「雙層疊色專利」，限量推出5款海洋口罩。圖／CSD中衛提供
CSD中衛首度以OCEAN海洋為主題，採用最新研發的「雙層疊色專利」，限量推出5款海洋口罩。圖／CSD中衛提供
「CSD X REBIRTH帆布防疫潮包」內含CSD中衛最新5款「海洋系列口罩」各1片及4片「W博拭酒精濕紙巾」，售價599元，即日起在PChome、momo購物網、博客來、Pinkoi等電商通路販售，數量有限，售完為止。圖／CSD中衛提供
「CSD X REBIRTH帆布防疫潮包」內含CSD中衛最新5款「海洋系列口罩」各1片及4片「W博拭酒精濕紙巾」，售價599元，即日起在PChome、momo購物網、博客來、Pinkoi等電商通路販售，數量有限，售完為止。圖／CSD中衛提供

口罩 中衛

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