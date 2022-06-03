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永豐棧「阿利海鮮」停業3個月！中廚出走、疫情來客減

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
永豐棧阿利海鮮暫停營運3個月。圖／摘自官網
永豐棧阿利海鮮暫停營運3個月。圖／摘自官網

台中五星級酒店永豐棧繼欠薪風波、員工掀離職潮之後，酒店內最受歡迎的阿利海鮮也因人力不足，加上疫情來客大量流失，決定6月1日起停業3個月，目前酒店客房仍維持營運，但早餐改外包，也有不附早餐的純住房專案。

台中永豐棧酒店在地經營二十多年，以服務著稱，吸引不少海外商旅客指名入住，5月初驚爆積欠員工薪資，原有的三百多名員工，僅剩百餘人，勞工局居中協調未有共識，6月13日將進行二次調解。業者日前也坦承，考慮飯店出售或出租，來補足缺口。

據了解，離職的員工包括阿利海鮮的廚師群，期間已多次傳出運作恐停擺，最終撐不過端午連假，業者決定6~8月先暫停營業。

阿利海鮮是中部政商名流最愛餐廳之一，高名氣來自「海產新鮮」。擁有8艘漁船的墾丁阿利海鮮餐廳，每日清晨即出海捕撈最新鮮的漁獲，讓饕客即時品嘗當季最鮮美的料理；2011年墾丁阿利海鮮進駐永豐棧酒店大墩館，每日由墾丁出發，中午前送達新鮮海產，乾淨明亮的大水族箱展現當日漁獲，現點現做、口味客製化式，成為中部知名餐廳，在端午連假前暫停營業，不少饕客也嘆「疫情何時了」。

阿利海鮮以墾丁當日直送的鮮美海味著稱。圖／摘自官網
阿利海鮮以墾丁當日直送的鮮美海味著稱。圖／摘自官網

海鮮 酒店 墾丁

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