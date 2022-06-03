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618購物節暖身開跑 燦坤優惠再現折 最高現省近5千

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
筆電全系列7.4折起，享7大優惠，舊換新加碼回饋10%，最高現折18,150元。圖／燦坤提供
筆電全系列7.4折起，享7大優惠，舊換新加碼回饋10%，最高現折18,150元。圖／燦坤提供

迎接端午連假，同時也是618購物節前哨戰，燦坤即日起至6月21日推出「淨。平安生活提案」，會員促銷價8折起，燦坤獨家再祭出可現折的「平安生活現折券」，消費當下即可享滿額現折優惠，最高現折618元，最多回饋3次且可與銀行優惠並用，刷指定銀行滿額再分期，還可額外再送1,000元現折券，現折金額最高可達4,854元。燦坤也力挺疫情中最辛苦的醫護、警消人員，只要來店消費，另可再獲得精美好禮。

疫情之下，潔淨空氣成為提升居住安心感的最重要需求之一，來燦坤買空調8折起再享6重優惠，買指定空調刷10大銀行信用卡，刷滿2萬並分3/6/8期0利率，再送1,011元平安生活現折券，另外還有買空調即享8年免費延長保固，加購現場清洗再送2年免費延長保固；指定商品送標準安裝，再享專業玉山級安裝，買全系列空調獨家享清淨機超值加購價，指定品牌空調加碼好禮多選一，還可申請政府補助退還減徵貨物稅最高2,000元。

而因為疫情長時間待在家而需要升級的冰箱、洗衣機，燦坤也推出「六六大順」好禮來，買冰箱、洗衣機6折起，獨家再享6重優惠，包括滿額贈小家電、延長保固、加購清潔服務、刷指定卡並分期最高再現折1,618元，指定商品享原廠好禮，且同樣可申請減徵貨物稅

另外，因為遠距教學迅速攀升的大螢幕電視、電腦需求，燦坤也推出「燦坤彩電節」開跑，在連假期間，電視5.5折起，買指定電視刷指定卡並分期，最高再現折1,618元。買指定電視再享超值加購價及滿額好禮，滿額加碼再抽萬元好禮，最大獎為「DOCTOR AIR 3D紓壓按摩椅」。

筆電則是全系列7.4折起，最高同樣可再現折1,618元。買acer Swift 3筆記型電腦14吋，原價31,900元，會員促銷價26,999元，刷指定卡並分期再折1,618元，折扣後只要25,381元。LG Gram極緻輕薄觸控筆電14吋，原價47,900元，會員促銷價37,900元，刷指定銀行信用卡並分期，再現折1,618元，折扣後只要36,282元。活動期間購買桌機或筆電，再享週邊超值加購價等7大優惠。燦坤再加碼，全系列筆電舊換新，回饋最高高達10%的折抵金，等於最高現折18,150元。

端午潔淨六六大順，冰箱、洗衣機6折起，再享獨家6重優惠。圖／燦坤提供
端午潔淨六六大順，冰箱、洗衣機6折起，再享獨家6重優惠。圖／燦坤提供
「燦坤彩電節」電視5.5折起，最高再現折1,618元。圖／燦坤提供
「燦坤彩電節」電視5.5折起，最高再現折1,618元。圖／燦坤提供
燦坤買空調8折起，享6重優惠再送最高1,011元現折券。圖／燦坤提供
燦坤買空調8折起，享6重優惠再送最高1,011元現折券。圖／燦坤提供

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