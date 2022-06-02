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「地表最強阿嬤炸雞」外帶67折 意舍酒店限時17天優惠

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
人氣阿嬤炸雞外帶組合67折優惠。圖／意舍酒店提供
人氣阿嬤炸雞外帶組合67折優惠。圖／意舍酒店提供

網路流傳「沒吃過Buttermilk阿嬤炸雞，別說你吃過最道地的美式炸雞！」炸雞控朝聖必吃清單Buttermilk美國阿嬤秘方炸雞，6月3日至19日推出史上最強優惠，訂購炸雞、組合餐外帶自取享優惠67折，以最受歡迎的雙人組合餐為例，原價790元、折扣後529元，十分划算。

外帶地點選擇包括台北松山意舍、台北中山意舍或台北西門町意舍三間酒店，訂購滿2千元，外送地址位在台北市中山區、中正區、萬華區、松山區、信義區、內湖區、南港區等7個行政區可享免費外送服務。

Buttermilk美國阿嬤秘方炸雞是經典的美式南方炸雞，以意舍獨家自製酪奶浸潤過後讓雞肉軟化，再用主廚研發的香料調味，裹上特製南方炸雞粉酥炸，外皮呈魚鱗狀，口感酥脆細緻，肉質鮮嫩多汁，另會附上蒜味白乳酪醬和霹靂紅辣醬。

外帶外送餐點選擇除了炸雞，還有口感輕盈酥脆的「美國阿嬤秘方炸雞可頌鬆餅」，美式丼飯「美國阿嬤炸雞寶可夢蓋飯」，口感甜辣的「酥炸辣味小翅腿」，以及追劇百搭零嘴「美國阿嬤秘方迷你炸雞」。另也可加購現烤藍莓派、胡蘿蔔蛋糕、美式萊姆派等手做甜點。

提貨/外送時間為上午11:30至晚上9:00。台北松山意舍：02-2653-3288、中山意舍：02-2565-2898、西門町意舍：02-2375-2075。

Buttermilk酥炸辣味小翅腿，最適合在家追劇享用。圖／意舍酒店提供
Buttermilk酥炸辣味小翅腿，最適合在家追劇享用。圖／意舍酒店提供

阿嬤 美國 外送

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