懶人包／4大超商端午連假、開工優惠 特大美式買1送1

端午節因為疫情選擇原地過節不出遊，也要認真吃好喝好享受宅家小確幸。迎接端午連假，各大超商均推出假期、開工優惠，咖啡、冰品、零食都有好康折扣，想囤貨過節可得把握時機。

7-ELEVEN

OPENPOINT行動隨時取即日起至6月5日，CITY系列指定飲品組合優惠價666元，包含CITY PRIMA精品美式咖啡13杯/組、CITY CAFE特大杯美式咖啡20杯/組、CITY CAFE大杯拿鐵咖啡18杯/組、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶16杯/組以及CITY TEA現萃茶四季春青茶/英式紅茶30杯/組，最低5.5折起。

實體門市即日起至6月5日推出全店CITY系列飲品、飲料、冰品、啤酒、零食、糖果、甜點、冷凍食品、健美機能等指定商品，每滿額200元搭配icash2.0、icash Pay、OPEN錢包3大支付工具結帳，享立折25元優惠、滿額711元享最高立折100元優惠（單筆折抵上限100元）；至6月14日止，指定CITY系列飲品任選第2杯7折。

全家便利商店

隨買跨店取即日起至6月5日Let’s Café西西里咖啡6杯優惠價299元，等同打6.6折。實體店舖即日起至6月5日推出Let’s Café老酒風味拿鐵2杯6.6折，單杯獨享中杯優惠價39元；6月3日至6月5日另推出Let’s Café經典美式特大杯會員買1送1，贈送杯持兌換小白單，可於6月6日至6月12日於原店鋪兌換。6月6日開工日遇上Let's Café好咖日，隨買跨店取App購買Let's Café單品美式、單品拿鐵同品項享買6送6優惠，每位會員限購1組。

另外，即日起至6月5日推出「聰明消費學」2大好康活動，一是店內百大指定零食、飲料同品牌、同價位2件享6.6折，二是凡使用全盈+PAY單筆滿500元加碼送全家200元酷碰券乙張，酷碰券使用無限制門檻，下次單筆消費滿200元即可全額抵用，每人限兌換2次，6月30日前兌換完畢。

萊爾富

6月3日至6月5日 Hi-Life VIP App整買零取祭出現煮特大杯冰檸檬咖啡系列買8送8超值活動；門市部份即日起至6月6日加碼推出多款飲品5折起優惠；即日起至6月7日另有指定飲品任選2件8折、3件7.5折優惠；即日起至6月28日全台門市還有上百款零食餅乾下殺5折起、指定款哈根達斯冰淇淋新品均一優惠價89元。

另外，萊爾富於6月6日開工當日也祭出限時咖啡優惠，大杯美式享同品項買8送6、大杯拿鐵享同品項買8送5，可於門市及Hi-Life VIP App整買零取購買。

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