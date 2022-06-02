彰化扇形車庫今年滿百歲 卻因鐵路高架面臨斷軌危機

全台僅存、亞洲唯二的台鐵彰化扇形車庫，今年滿百歲，獲文化部列為國定古蹟。不過，彰化扇形車庫目前是動態保存「活的」鐵道博物館，未來彰化市鐵路高架化後，無法再做維修及運轉，鐵道文史工作者認為形同「斷軌」，失去「靈魂」，但規劃單位則強調將以動態保存「續命」。

彰化人在迎接期待20多年鐵路高架化，縫合被鐵路阻隔的都市發展之際，卻也擊彰化扇形車庫。半線鐵道文物協會總幹事馬昌宏說，目前仍在運轉的彰化扇形車庫，是動態保存活的鐵道博物館，一旦高架化後，機檢段搬遷，現場將失去維修功能，火車頭、蒸汽火車也會跟著搬遷。扇形車庫只剩下鐵軌、轉盤，失去火車頭與維修工人，後續誰來營運？已失去鐵道靈魂。

依彰化鐵路高架化可行性評估報告指出，鐵路高架化後，彰化扇形車庫將維持動態保存，除成為全台珍貴機車頭及相關鐵道文物主要保存重鎮外，並會增設爬坡引道，銜接扇形車庫與鐵路高架化段，提供定檢與定期離館出勤，如每月假日安排不同機車頭到集集出勤，供遊客搭乘體驗。在館內部分，計畫增設平面單向約一公里付費遊園體驗列車，以串連彰化車站、鐵道園區與台鐵舊宿舍群。

鐵路局副局長馮輝昇表示，彰化鐵路高架化後，蒸汽機車從扇庫爬升到主線坡度達千分之廿五的可行性問題，台鐵也討論很久，考量因蒸汽機車性能，爬升過程可能出力過大而受損，將規畫在原線高架布設一條平面路線，路線自彰化車站經民生地下道上方至永安街止，長約一公里，並配合扇庫機車頭銜接需求設置「之」型股道銜接爬坡道，可以解決。

台日鐵道交流協會副會長雪剛峯曾跨海多次到彰化鐵道之旅，他說，對許多日本鐡道迷而言，彰化扇形車庫比彰化肉圓更出名，除扇庫建築非常漂亮外，而且目前還在做機車（火車頭）維修保養實際運作，遊客可以近距離看到工作人員的工作情形，還可以看到各式50年以上的機車，很有歷史意義，是非常難得的車庫，對於日本鐵道迷有極大吸引力。

鐵道迷唐維松多次到日本鐵道之旅，曾三度造訪舊梅小路蒸汽火車博物館，他說，日本對文化財的保存態度和對職人的尊重令人印象深刻，梅小路蒸汽火車博物館不僅可以搭蒸氣火車，對各年代火車的文化歷史介紹也非常詳盡，各種火車零件、運作解說，並可以讓遊客模擬體驗開火車、柵欄手動號誌操作等。