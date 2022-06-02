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日圓匯率創25年新低 業者超前部署推露營車旅遊

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
旅遊業者摩境DoMo嗅到新冠疫情後的商機，看好露營車市場熱潮。圖／業者提供
旅遊業者摩境DoMo嗅到新冠疫情後的商機，看好露營車市場熱潮。圖／業者提供

日本將自10日起開放海外觀光團入境，台銀日圓匯率昨日早盤一度來到0.2283元，更是創逾25年來新低，都讓哈日族摩拳擦掌。旅遊業者摩境DoMo（7622）也嗅到新冠疫情後的商機，看好露營車市場熱潮，並於今日舉辦發布會，宣布已投資1億日幣添購全新露營車，並於北海道開設據點投入營運，今年率先投入10輛露營車開始營運。

DoMo集團董事長李奇嶽說，台灣人熱愛去日本旅遊，近期日圓匯率創下25年新低、加上邊境持續鬆綁，已經很多人蠢蠢欲動要去日本玩。然而，疫後旅遊型態也會有所轉變，他推測旅客會轉而擁抱大自然、去山上、海邊的景點，反而不想擠電車、擠遊覽車，這樣的趨勢將會是全世界開放旅遊後的風潮。

李奇嶽觀察到這樣的趨勢，所以積極投入旅遊車市場，期望在明年能突破旗下擁有50輛露營車規模，並於沖繩開拓據點。露營車涵蓋住宿及移動的機能性，租下露營車便能省去交通、住宿的成本及麻煩，可同時容納四人住宿，適合親子小家庭，深度旅行者與情侶，藉由露營車自駕遊來體驗不一樣的北海道之旅。

Youtube頻道「營光閃閃」主理人廖惠萍與友人正開露營車在日本富士山區旅行，今日也遠距連線說明旅遊心得。她指出，未來疫情之後的旅遊方向是安心、安全，保持社交距離，也要避免出入「3密」空間，露營車旅行就很安全。而且疫後旅遊成本會上升至少3成，露營車反倒能省去住宿及交通的成本，CP值很高。而且日本露營車旅遊的市場相當成熟，有很多業者提供露營車停泊、洗澡、充電等服務，旅客提前上網預約即可。

李奇嶽也說，公司經過長期的努力業已通過安侯建業會計師輔導、證券櫃買中心審查，預計於8月正式公開發行並登錄創櫃，這一次推出的7622一日租車券專案，就是以公司剛取得的股票號碼來訂定，7622元專案包含一日租車券，無線網路分享器，日本7-11儲值金，富良野私房小旅行，總價值13470元，專案價7622元，為感謝虎航長期的支持，並加碼搭乘台灣虎航的旅客，憑虎航登機證再贈送富良野當地季節特產。

旅遊業者摩境DoMo嗅到新冠疫情後的商機，看好露營車市場熱潮。圖／業者提供
旅遊業者摩境DoMo嗅到新冠疫情後的商機，看好露營車市場熱潮。圖／業者提供

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