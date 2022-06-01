忍不住想吃 麵包繪本外觀像吐司封面還有柔軟質地

廣告界大獎得主、日本電通藝術總監江口里佳（えぐち りか）首次跨足繪本創作，結合時尚設計專長，做出前所未有的麵包繪本，全書不只外觀像吐司，封面也能感受吐司柔軟的質地，加上包裝袋和食品標示貼紙，孩子看了可能會忍不住想要拿起來偷偷咬一口。出版隔年便獲得日本LIBRO繪本大賞第四名，現也佔據台灣童書排行前十名，連大人也忍不住大喊「世界上怎麼會有這麼可愛的繪本」！

《麵包國王》系列總共三本，吐司的造型不僅打破讀者對繪本的想像，每本故事結尾，國王總是要感嘆「麵包果然還是拿來吃就好了！」，聽起來也充滿了哲理，大人和小孩讀過後想必會因生活經驗差異而有不同的領悟。

作者江口里佳任職於日本最大廣告公司，過去得過日本和英國的廣告和設計大獎，生活中也是一位創意無限的媽媽，經常用親手設計的造型蛋糕來為兒女慶生。對她來說，「令人開心的設計就是好設計」，因此她的作品中總是讓人看了會心一笑，彷彿心也被療癒了。

上誼文化總編輯劉維中表示，《麵包國王》在上市之前，日文版經由部落客的口耳相傳，早已有讀者盼望台灣也能推出中文版。只是這套書看似簡單，但因日本嚴格把關，要確保中文版和日文版品質一致，從爭取授權到實際出版歷時將近一年，並且經過數次打樣，最後終於獲得作者和出版社的首肯。

吐司皮是選用無毒EVA材質染色製成，不僅顏色和質感像真的吐司，形狀切割和貼工更被要求幾近完美，不能過寬、過窄或歪斜。好不容易通過所有審查，實際生產時才發現，要將每一片EVA切割成同樣厚度其實相當困難，不過最後總算都克服了。