快訊

影／恩恩爸婉拒新北2局長約見 劉和然還原溝通過程

汽車旅館房間偷裝針孔！人妻手機軟體突偵測出異常 走近一看傻眼了

3-4月統一發票中獎清冊看這裡 花15元買飲料中千萬

忍不住想吃 麵包繪本外觀像吐司封面還有柔軟質地

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
《麵包國王》封面也能感受吐司柔軟的質地，加上包裝袋和食品標示貼紙，孩子看了可能會忍不住想要拿起來偷偷咬一口。圖／上誼文化提供
《麵包國王》封面也能感受吐司柔軟的質地，加上包裝袋和食品標示貼紙，孩子看了可能會忍不住想要拿起來偷偷咬一口。圖／上誼文化提供

廣告界大獎得主、日本電通藝術總監江口里佳（えぐち りか）首次跨足繪本創作，結合時尚設計專長，做出前所未有的麵包繪本，全書不只外觀像吐司，封面也能感受吐司柔軟的質地，加上包裝袋和食品標示貼紙，孩子看了可能會忍不住想要拿起來偷偷咬一口。出版隔年便獲得日本LIBRO繪本大賞第四名，現也佔據台灣童書排行前十名，連大人也忍不住大喊「世界上怎麼會有這麼可愛的繪本」！

《麵包國王》系列總共三本，吐司的造型不僅打破讀者對繪本的想像，每本故事結尾，國王總是要感嘆「麵包果然還是拿來吃就好了！」，聽起來也充滿了哲理，大人和小孩讀過後想必會因生活經驗差異而有不同的領悟。

作者江口里佳任職於日本最大廣告公司，過去得過日本和英國的廣告和設計大獎，生活中也是一位創意無限的媽媽，經常用親手設計的造型蛋糕來為兒女慶生。對她來說，「令人開心的設計就是好設計」，因此她的作品中總是讓人看了會心一笑，彷彿心也被療癒了。

上誼文化總編輯劉維中表示，《麵包國王》在上市之前，日文版經由部落客的口耳相傳，早已有讀者盼望台灣也能推出中文版。只是這套書看似簡單，但因日本嚴格把關，要確保中文版和日文版品質一致，從爭取授權到實際出版歷時將近一年，並且經過數次打樣，最後終於獲得作者和出版社的首肯。

吐司皮是選用無毒EVA材質染色製成，不僅顏色和質感像真的吐司，形狀切割和貼工更被要求幾近完美，不能過寬、過窄或歪斜。好不容易通過所有審查，實際生產時才發現，要將每一片EVA切割成同樣厚度其實相當困難，不過最後總算都克服了。

劉維中表示，《麵包國王》最特別的地方在於，它不只是繪本，更是充滿療癒感的設計品，可愛的造型擺在書桌上、辦公桌上或是床頭都毫無違和感，打開後更會讓人有滿滿的幸福感。

《麵包國王》系列總共三本，吐司的造型不僅打破讀者對繪本的想像。圖／上誼文化提供
《麵包國王》系列總共三本，吐司的造型不僅打破讀者對繪本的想像。圖／上誼文化提供

日本 麵包

延伸閱讀

價格是A5和牛一半！日本國產牛「櫻花牛」年底搶攻台灣

在地食材台灣之光 世界麵包大賽用愛文果乾

兔子集體跳湖、女孩吃「罌粟籽」麵包…教材插畫爭議 陸教部追責

日本掀風潮 讓人超想咬一口《麵包國王》繪本台灣上市

相關新聞

全家攜手嵜本SAKImoto Bakery推「蜜蜜開心果霜淇淋」限時優惠5支168元

身為創意霜淇淋專業戶的全家便利商店，今宣布再推新款療癒系夢幻口味，Fami!ce與SAKImoto Bakery嵜本高級...

「二十世紀及當代藝術」最強作品陣容！締造富藝總成交額的歷史新高

富藝斯紐約二十世紀及當代藝術晚間拍賣於美東時間5月18日晚上7時，並在公園大道432號總部舉行。

老屋大作戰／迎接退休新生活 50年中古屋的時尚轉身

我常在說，做老屋翻新最重要的就是格局配置和結構判斷能力，這也是我最大的底氣，在中古屋市場中，屋主們的需求無非就是期許空間能夠更貼近實際使用習慣，我希望利用過去競競業業習得的成果，讓每一個客戶的生活都能變得更好。

瀏海女王Lisa又露額頭了！靠粉色鯊魚夾打造甜美髮型

韓國女團BLACKPINK成員Lisa向來以齊瀏海妹妹頭作為個人標誌髮型，即便工作上經常嘗試多變造型，但幾乎很少看到她有...

支援Google TV的Chromecast終於在台上市 售價1,999元 台灣大指定方案0元起

拖得有點久，早在2020年底即於國外發表的Chromecast（支援Google TV）終於要在台灣正式推出。想入手升級...

忍不住想吃 麵包繪本外觀像吐司封面還有柔軟質地

廣告界大獎得主、日本電通藝術總監江口里佳（えぐち りか）首次跨足繪本創作，結合時尚設計專長，做出前所未有的麵包繪本，全書...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。