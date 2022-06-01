全家攜手嵜本SAKImoto Bakery推「蜜蜜開心果霜淇淋」限時優惠5支168元

身為創意霜淇淋專業戶的全家便利商店，今宣布再推新款療癒系夢幻口味，Fami!ce與SAKImoto Bakery嵜本高級生吐司專門店攜手合作，推出全新「蜜蜜開心果霜淇淋」，選用日本直輸開心果醬與蜂蜜完美融合，入口即感受濃郁堅果香味及蜂蜜香氣，搭配限量聯名霜淇淋杯，6月5日起全台開賣，上市期間甜蜜價45元，6月3日至6月5日全家App隨買跨店取更搶先推出限時優惠價5支168元。

全新推出的「蜜蜜開心果霜淇淋」，淡綠色的本體有著濃郁開心果風味，再以蜂蜜入料畫龍點睛拉高風味深度，除了可以許多民眾唯一支持的花朵餅乾杯，亦可搭配限量的聯名霜淇淋紙杯，綜合口味更獻上獲得「Monde Selection」金獎的比利時巧克力口味搭配，風味更有層次。

除了新口味霜淇淋，全家端午連假也推出系列好康，6月1日起至6月5日推出「聰明消費學」2大好康活動，一是店內百大指定零食、飲料同品牌、同價位2件享6.6折，二是凡使用全盈+PAY單筆滿500元加碼送全家200元酷碰券乙張，酷碰券使用無限制門檻，下次單筆消費滿200元即可全額抵用，每人限兌換2次，6月30日前兌換完畢。

另外，從2020年夏天開始默默出現的神秘商品「冰塊杯」，今年更以特大杯款重磅回歸，優惠冰涼價12元，且即日起至6月28日期間，於全家購買FamilyMart Collection蘋果石榴紅茶、芭樂檸檬青茶、檸檬百香綠茶或435ml可口可樂任一品項，免費送冰塊特大杯，夏日大口暢飲透心涼。