好想出國玩 華航6月起大增班、虎航冬季機票賣破萬張

隨著疫苗接種率提升，中央流行疫情指揮中心將自6月起逐步放寬邊境管制措施，歷經兩年多的景氣寒冬，航空業終於嗅到市場回溫的訊號。華航的各航線將自6月起持續增班，台灣虎航日前開賣冬季機票也造成搶購熱潮，即使尚未宣布能出國旅遊，也已賣出上萬張。

華航東北亞航線6月起松山-東京羽田增為每周四班，桃園出發航班包括東京成田增為每周三班，大阪、福岡及名古屋航線增為每周二班，桃園-首爾則增為每周四班，其中大阪7月起增為每週三班；東南亞方面，6月起吉隆坡增為每週三班，桃園-曼谷、桃園-河內增為每周五班，桃園-胡志明市、桃園-馬尼拉增為每日飛航；另新增高雄-馬尼拉每周一班。

華航長程航線包括洛杉磯6月起增為每周五班，搭配安大略每周一班，每周共有六個航班往返大洛杉磯地區；溫哥華增為每周兩班，紐約則每月飛航兩個航班；倫敦除現行每周一班外，6月下旬起每兩周增飛一班；7月起阿姆斯特丹增為每周二班、法蘭克福每周三班。

華航說，客運市場持續因應旅客需求，自3月底起就分階段增加夏季班表載客服務，並持續檢視市場動態，滾動式調整航班。

日本是台灣最熱愛的海外旅遊地，台灣虎航日前開賣冬季班表就吸引民眾搶購，官網還一度當機。據了解，目前冬季航班機票已賣出超過萬張，虎航也會視邊境管制政策的放寬情形來推動其他航班，待疫情過後、台日間回復正常旅遊，將會再加開新航點「新千歲」，讓國人旅遊北海道能更方便，屆時虎航在北海道將會有旭川、新千歲及函館3航點。

台灣虎航本次開賣的冬季航班航線包括桃園-東京成田、桃園-東京羽田、桃園-大阪關西、桃園-岡山、桃園-福岡、桃園-沖繩那霸、桃園-首爾仁川、桃園-釜山、桃園-曼谷廊曼；高雄-東京成田、高雄-大阪關西、高雄-福岡、高雄-沖繩那霸等，均為原有航點中旅客數量較有規模的航線。