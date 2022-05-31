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牛排買2送1 美福熟成牛排館點雙人牛排套餐送菲力
獲得米其林餐盤推薦的人氣餐廳Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館，推出期間限定「牛排買2送1」優惠，自6月1日至30日為止，凡周一至周五內用雙人套餐「澳洲穀飼300天肋眼牛排12oz」（4,588元+10%），即贈送套餐 「美國佛羅倫斯風味肋眼菲力牛排5oz」（1,580元+10%）乙份。優惠活動限當日使用，恕無法延期使用；所贈送之餐點，仍需酌收原價一成服務費。
逢周六至周日與國定假日，凡內用點義式沙拉吧兩客（950元+10%/位），即贈送第三人義式沙拉吧乙客。
Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館於活動期間，周一至周五僅提供單點菜單及主廚套餐，並無提供義式沙拉吧。逢周六至周日與國定假日則供應單點菜單與單點沙拉吧。
Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館擁有可容納1.5噸肉品的全台最大乾式熟成室，在乾式熟成牛排教父陳重光主廚打造下，使乾式熟成肉品穩定作用，讓牛肉在本身的天然酵素與微生物的作用之下，在熟成時日增加的同時，也增添牛肉的風味、嫩度和多汁性。
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