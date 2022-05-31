「進擊的巨人展FINAL」8大展區 今夏新光三越A11上場

「進擊的巨人展FINAL」將於6月25日起於新光三越台北信義新天地A11展開為期近2個月的展期，該展主打移植日本展最精華的內容，自日本空運近200幅複製原畫及展品來台，每位入場觀展者更可獲得限定複製手稿一份。

「進擊的巨人展FINAL ver. TAIWAN」現場規劃「開幕劇場」、「原畫的世界」、「巨人大戰劇場」、「實品展示」、「作者諌山創深度訪談」等８大主題展區，入場後面臨「牆內」及「牆外」選擇，依據選擇的路線，將欣賞到不一樣的原畫展品

從天而降的巨人、數量豐富的複製原畫、高2.4米寬9米超巨大型螢幕所打造的「巨人大戰」立體劇場、里維的圍巾和艾爾文的領結等各種傷痕累累的物品展示、主要角色細膩深刻的原畫及介紹等等，都將在展覽呈現。最後由作者諫山創的訪談，台灣限定主題區為結尾，讓粉絲身歷其境感受「進擊的巨人」全篇歷史與世界觀。