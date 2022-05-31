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「進擊的巨人展FINAL」8大展區 今夏新光三越A11上場
「進擊的巨人展FINAL」將於6月25日起於新光三越台北信義新天地A11展開為期近2個月的展期，該展主打移植日本展最精華的內容，自日本空運近200幅複製原畫及展品來台，每位入場觀展者更可獲得限定複製手稿一份。
「進擊的巨人展FINAL ver. TAIWAN」現場規劃「開幕劇場」、「原畫的世界」、「巨人大戰劇場」、「實品展示」、「作者諌山創深度訪談」等８大主題展區，入場後面臨「牆內」及「牆外」選擇，依據選擇的路線，將欣賞到不一樣的原畫展品
從天而降的巨人、數量豐富的複製原畫、高2.4米寬9米超巨大型螢幕所打造的「巨人大戰」立體劇場、里維的圍巾和艾爾文的領結等各種傷痕累累的物品展示、主要角色細膩深刻的原畫及介紹等等，都將在展覽呈現。最後由作者諫山創的訪談，台灣限定主題區為結尾，讓粉絲身歷其境感受「進擊的巨人」全篇歷史與世界觀。
預售票已於博客來售票網、金石堂網路書店、MyAnine Square線上商城、KKday、安利美特門市及線上商店開賣，單人票每張280元，台灣專屬特典套票每組380元，雙人票再享價格優惠，特典套票內含票券及限量迷你色紙。配合公共場合防疫措施，「進擊的巨人展FINAL ver. TAIWAN」將採線上預約入場制。
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