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待恢復正常旅遊 台灣虎航將開北海道「新千歲」航線

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
台灣虎航瞄準疫後旅遊市場，董事長陳漢銘透露還要加開新千歲航線。報系資料照
台灣虎航瞄準疫後旅遊市場，董事長陳漢銘透露還要加開新千歲航線。報系資料照

日本將自明日鬆綁邊境檢疫措施，6月10日起開放台灣在內的各國觀光旅行團入境，我國航空、旅遊業者也摩拳擦掌準備迎接下半年開放跨國觀光。台灣虎航董事長陳漢銘今日透露，待疫情過後、台日間回復正常旅遊，將會再加開新航點「新千歲」，讓國人旅遊北海道能更方便。

日本是台灣最熱愛的海外旅遊地，台灣虎航日前開賣冬季班表就吸引民眾搶購，官網還一度當機。據了解，目前冬季航班機票已賣出超過萬張。

根據台灣虎航規畫，冬季航班開賣航線包括桃園-東京成田、桃園-東京羽田、桃園-大阪關西、桃園-岡山、桃園-福岡、桃園-沖繩那霸、桃園-首爾仁川、桃園-釜山、桃園-曼谷廊曼；高雄-東京成田、高雄-大阪關西、高雄-福岡、高雄-沖繩那霸等多條航線。

桃園 台灣虎航 東京

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