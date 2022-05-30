「世界牛奶日」全家攜手「鮮乳坊」推逾20款鮮乳系商品 消費集點換嘉明拿鐵

6月1日是「世界牛奶日」是聯合國世界糧農組織設立的節日，希望讓民眾認識牛奶營養價值與作為全球性食品的重要性。全家便利商店長期支持台灣農業，今年更打造世界牛奶日「Milky Summer」聯名活動，推出逾20款好農鮮乳系商品，包含義大利麵、焗飯、蛋堡、麵包、蒸箱甜點等，醇厚乳香、滑順口感讓整體風味更具層次，6月1日起於全台全家店舖、全家App「全+1商城」登場。

歡慶鮮乳坊聯名新品上市，全家App推出會員鮮乳坊集章趣活動，自6月1日起至6月28日，購買指定鮮乳坊系列商品，消費1元即可得1積分，集滿300積分可免費換Let’s Café鮮乳坊嘉明拿鐵、鮮乳坊嘉明鮮乳、奶酥捲、鮮奶餐包或全家20元購物金；另外，活動期間Let’s Café鮮乳坊嘉明拿鐵同步推出單杯65元、會員App隨買跨店取限時4杯239元優惠（每會員限購2組）。

此次全家是與鮮乳坊合作牧場桂芳鮮乳推出多款聯名商品，6月1日首波上市必嘗商品為「奶香海陸雙拼焗飯」，濃郁乳香白醬讓海陸風味更具層次，以及以100%桂芳鮮乳製作的鮮奶餐包，製程完全不添加一滴水，入口就能感受濃郁奶香。另外還有白醬蕈菇蛋堡、鮮乳坊脆皮泡芙、奶酥捲等商品，都是使用單一乳源的鮮乳坊桂芳鮮乳。