「世界牛奶日」全家攜手「鮮乳坊」推逾20款鮮乳系商品 消費集點換嘉明拿鐵
6月1日是「世界牛奶日」是聯合國世界糧農組織設立的節日，希望讓民眾認識牛奶營養價值與作為全球性食品的重要性。全家便利商店長期支持台灣農業，今年更打造世界牛奶日「Milky Summer」聯名活動，推出逾20款好農鮮乳系商品，包含義大利麵、焗飯、蛋堡、麵包、蒸箱甜點等，醇厚乳香、滑順口感讓整體風味更具層次，6月1日起於全台全家店舖、全家App「全+1商城」登場。
歡慶鮮乳坊聯名新品上市，全家App推出會員鮮乳坊集章趣活動，自6月1日起至6月28日，購買指定鮮乳坊系列商品，消費1元即可得1積分，集滿300積分可免費換Let’s Café鮮乳坊嘉明拿鐵、鮮乳坊嘉明鮮乳、奶酥捲、鮮奶餐包或全家20元購物金；另外，活動期間Let’s Café鮮乳坊嘉明拿鐵同步推出單杯65元、會員App隨買跨店取限時4杯239元優惠（每會員限購2組）。
此次全家是與鮮乳坊合作牧場桂芳鮮乳推出多款聯名商品，6月1日首波上市必嘗商品為「奶香海陸雙拼焗飯」，濃郁乳香白醬讓海陸風味更具層次，以及以100%桂芳鮮乳製作的鮮奶餐包，製程完全不添加一滴水，入口就能感受濃郁奶香。另外還有白醬蕈菇蛋堡、鮮乳坊脆皮泡芙、奶酥捲等商品，都是使用單一乳源的鮮乳坊桂芳鮮乳。
6月8日第2波則再推出「鮮乳虎皮蛋糕捲」，超萌古早味造型與柔軟口感不容錯過；6月15日還有甜點控必吃的「奶酥厚片」。而看準疫後自煮宅商機，全家App「全+1商城」獨家限量販售「蘑菇蛤蜊奶香白醬，使用鮮乳坊桂芳鮮乳入料，提升白醬香氣，搭配蘑菇與粒粒飽滿的花蛤，營養飽足、口感溫順醇滑，料理加熱後即可輕鬆上桌，也可搭配起司、蔬菜等配料自由變化，讓料理小白也能輕鬆煮出經典白醬義大利麵或香濃奶香焗烤飯；另外還有人氣甜點「鮮乳生乳捲」，自6月1日起於全家店舖LINE群組「全+1社群電商」開放限量預購。
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