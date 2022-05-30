端午宅家過節 7-ELEVEN推「免沾手肉粽」 限時5天全店滿額折百 CITY飲品組合最低5.5折

端午節將近，宅家過節更要準備好各種肉粽補足過節氣氛！7-ELEVEN門市自6月1日起線上線下虛實整合推出包括，門市「盡情Fun粽」滿額最高享立折100元優惠、OPENPOINT行動隨時取指定飲品666元組合以及指定CITY系列飲品第2杯7折暨「義大利BIALETTI咖啡精品集點送」開跑等活動，方便消費者就近採購。此外，7-ELEVEN首創開發「免沾手肉粽」，於北部地區超過2,300間門市限量販售，讓民眾免拆粽葉不黏手，搭配四神湯還享組合省10元優惠，輕鬆滿足過節儀式感。

7-ELEVEN自6月1日起至6月5日限時5天推出「盡情Fun粽」活動，全店CITY系列飲品、飲料、冰品、啤酒、零食、糖果、甜點、冷凍食品、健美機能等指定商品，每滿額200元搭配icash2.0、icash Pay、OPEN錢包3大支付工具結帳，享立折25元優惠（依此類推），滿額711元享最高立折100元優惠（單筆折抵上限100元）；會員消費不限金額還可用99元加購「白爛貓四合一多功能時鐘」，於辦公桌、臥室、玄關、料理時皆可擺放使用。

7-ELEVEN自6月1日起至6月14日止，指定CITY系列飲品任選第2杯7折，包括全新升級的CITY CAFE拿鐵咖啡、今夏必喝的完熟蘋果系列、西西里系列等都在優惠中，滿額還可搭配3大支付工具結帳享優惠。另外，咖啡控也不能錯過7-ELEVEN全店自6月1日起推出「CITY系列義大利BIALETTI精品集點送」，包括限量義大利製的經典摩卡壺、雙層玻璃杯兩入組、玻璃儲物罐兩入組以及濾茶壺等，最低僅要市價3.6折即可購入，輕鬆打造居家咖啡時光。