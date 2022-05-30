快訊

立院三讀 公務員每日辦公8小時、可有條件兼職

聽新聞
test
0:00 / 0:00

端午宅家過節 7-ELEVEN推「免沾手肉粽」 限時5天全店滿額折百 CITY飲品組合最低5.5折

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
7-ELEVEN今年首創開發「免沾手肉粽」新選擇，於北部地區超過2,300間門市限量販售，貼心將粽葉事先處理拆解，採盒裝販售拆封即食，讓吃粽子前不再手油油。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN今年首創開發「免沾手肉粽」新選擇，於北部地區超過2,300間門市限量販售，貼心將粽葉事先處理拆解，採盒裝販售拆封即食，讓吃粽子前不再手油油。圖／7-ELEVEN提供

端午節將近，宅家過節更要準備好各種肉粽補足過節氣氛！7-ELEVEN門市自6月1日起線上線下虛實整合推出包括，門市「盡情Fun粽」滿額最高享立折100元優惠、OPENPOINT行動隨時取指定飲品666元組合以及指定CITY系列飲品第2杯7折暨「義大利BIALETTI咖啡精品集點送」開跑等活動，方便消費者就近採購。此外，7-ELEVEN首創開發「免沾手肉粽」，於北部地區超過2,300間門市限量販售，讓民眾免拆粽葉不黏手，搭配四神湯還享組合省10元優惠，輕鬆滿足過節儀式感。

7-ELEVEN自6月1日起至6月5日限時5天推出「盡情Fun粽」活動，全店CITY系列飲品、飲料、冰品、啤酒、零食、糖果、甜點、冷凍食品、健美機能等指定商品，每滿額200元搭配icash2.0、icash Pay、OPEN錢包3大支付工具結帳，享立折25元優惠（依此類推），滿額711元享最高立折100元優惠（單筆折抵上限100元）；會員消費不限金額還可用99元加購「白爛貓四合一多功能時鐘」，於辦公桌、臥室、玄關、料理時皆可擺放使用。

7-ELEVEN自6月1日起至6月14日止，指定CITY系列飲品任選第2杯7折，包括全新升級的CITY CAFE拿鐵咖啡、今夏必喝的完熟蘋果系列、西西里系列等都在優惠中，滿額還可搭配3大支付工具結帳享優惠。另外，咖啡控也不能錯過7-ELEVEN全店自6月1日起推出「CITY系列義大利BIALETTI精品集點送」，包括限量義大利製的經典摩卡壺、雙層玻璃杯兩入組、玻璃儲物罐兩入組以及濾茶壺等，最低僅要市價3.6折即可購入，輕鬆打造居家咖啡時光。

另外，想要寄杯的民眾也要把握機會，OPENPOINT行動隨時取同步推出「端午66大順 盡情FUN粽」優惠，自6月1日至6月5日連續5天，CITY系列指定飲品組合優惠價666元，包含CITY PRIMA精品美式咖啡13杯/組、CITY CAFE特大杯美式咖啡20杯/組、CITY CAFE大杯拿鐵咖啡18杯/組、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶16杯/組以及CITY TEA現萃茶四季春青茶/英式紅茶30杯/組，最低55折起。此外，6月1日起OPENPOINT行動隨時取每月1號更推出「CITY PRIMA精品美式/精品拿鐵同品項買7送7」優惠，限定單日00 : 00開賣，限量各5萬組，每位會員限購1組。

7-ELEVEN首創開發「免沾手肉粽」，讓民眾免拆粽葉不黏手，搭配四神湯還享組合省10元優惠，輕鬆滿足過節儀式感。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首創開發「免沾手肉粽」，讓民眾免拆粽葉不黏手，搭配四神湯還享組合省10元優惠，輕鬆滿足過節儀式感。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自6月1日起至6月5日限時5天推出「盡情Fun粽」活動，滿額711元搭配icash2.0、icash Pay、OPEN錢包3大支付工具結帳最高立折100元優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自6月1日起至6月5日限時5天推出「盡情Fun粽」活動，滿額711元搭配icash2.0、icash Pay、OPEN錢包3大支付工具結帳最高立折100元優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自6月1日起至6月14日止，指定CITY系列飲品任選第2杯7折。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自6月1日起至6月14日止，指定CITY系列飲品任選第2杯7折。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店自6月1日起推出「CITY系列義大利BIALETTI精品集點送」，讓民眾宅家也能隨時享用好咖啡。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店自6月1日起推出「CITY系列義大利BIALETTI精品集點送」，讓民眾宅家也能隨時享用好咖啡。圖／7-ELEVEN提供

咖啡 義大利

延伸閱讀

因應疫情持續變化 PASTA & CO.自6/1起營業時間暫調整

端午搭高雄50龍舟追分公車 可寫文昌帝君祈福卡

一個人過端午 7-ELEVEN單顆粽銷量每逢佳節增7成

來個不一樣的端午 五股守讓堂推尋寶遊戲、頌花神

相關新聞

宮賞藝術大飯店：人文藝術入魂 南台灣標誌性精品酒店

美國「精品酒店之父」伊恩．施拉格（Ian Schrager）曾言：「『精品酒店』指的是擁有與眾不同文化內涵，且具有鮮明特色的住宿環境。」

探問自然本質的希臘住居！Hourglass Corral 詮釋建築與環境共生的全新可能

迎著微涼海風、頂著燦爛豔陽，希臘建築師事務所 DECA Architecture 最新作品，是一棟面向愛琴海寬闊水域、環繞荒沙而生的渡假宅邸，座落愛琴文明重要發源地──米洛斯島。

現代新古典設計師的行動派藝術追尋——蒔築設計在台北當代

具有高端品味的藝術美感，即是蒔築設計的作品總能讓高端客戶傾心的原因。總在極致美學追尋路上的朱皇蒔、邱雅夫婦，自然不會錯過睽違兩年舉辦的2022台北當代藝術博覽會（後簡稱台北當代）。

林心如、蔡詩芸秀美腿 FENDI F鞋跟涼鞋火辣有型！

在FENDI 2021秋冬女裝系列中，由Kim Jones打造的FENDI First以非常搶眼的「F」鞋跟吸引注意，上...

端午宅家過節 7-ELEVEN推「免沾手肉粽」 限時5天全店滿額折百 CITY飲品組合最低5.5折

端午節將近，宅家過節更要準備好各種肉粽補足過節氣氛！7-ELEVEN門市自6月1日起線上線下虛實整合推出包括，門市「盡情...

經典花紋融入摩納哥國旗紅 LV打造F1賽車冠軍獎盃硬箱

如果有在關注籃球、足球等運動的人應該都知道，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）可以說是精品界「獎盃硬箱專業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。