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跨境電商買氣夯！樂天市場「日本好物」搶先一站購足

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
樂天市場為了讓消費者能透過日系商品撫慰想飛去日本的心，於日本樂天官方旗艦店集結了不同品類、品牌日系好物。圖／樂天市場提供
樂天市場為了讓消費者能透過日系商品撫慰想飛去日本的心，於日本樂天官方旗艦店集結了不同品類、品牌日系好物。圖／樂天市場提供

近年來受到疫情影響，消費者出國旅行計畫被迫中斷，連帶讓跨境電商蓬勃發展。根據2022台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析表示，疫情期間消費者對於透過跨境電商進行海外消費的意願大幅攀升，直接呈現在更多元的商品購買偏好之上。樂天市場觀察近一年站上數據，跨境商品整體銷售額提升近5成，其中又以「美妝」、「零食雜貨」、「保健食品」類商品最喜愛，近兩年比往年提升2倍，帶動整體買氣提升。

樂天市場站上的日本樂天官方旗艦店指出，日系零食為最受消費者青睞的商品，占整體業績30%；美妝保養品也是熱門品項，站上日系彩妝、專櫃保養商品人氣居高不下，今年整體銷售量較去年同期約提升3成。

近日航空業者開賣日本冬季機票，民眾搶票造成官網大當機，不難看出消費者已迫不及待想要出國旅遊。樂天市場為了讓消費者在這段期間能透過日系商品撫慰想飛去日本的心，於日本樂天官方旗艦店集結了不同品類、品牌日系好物，更推出領券限折優惠活動，即日起5月31日於結帳時輸入網頁提供代碼即可領取優惠券折現，在家動動手指就能購買境外好物。

除了樂天市場站上的眾多跨境店家外，也可透過日本樂天官方海外轉運服務（Rakuten Global Express），註冊成為會員並完成認證後，便會獲得專屬的日本集運地址，即可開始於日本任一網站購物。無論是Super Delivery、ZOZOTOWN、MAGASEEK等日本人氣電商，或是Amazon、Yahoo! Shopping、UNIQLO等日本熱門購物網站，透過Rakuten Global Express服務就能將貨品直送到家。 近兩年使用此服務的會員逐漸提升，大多會員購買品項為「美食」、「美妝」、「保養」類商品。

樂天市場嚴選站上熱銷款日系商品，不用出國也能購買日系好物，包括去日本必買的Calbee北海道薯條三兄弟超值2入組、SHISEIDO資生堂驅黑淨白、DHC維他命C（30日）超值8包組等。

日本 電商

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