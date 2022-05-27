OREO 110周年生日慶！7-ELEVEN限定推出3款創新甜品

品牌強強聯手屢創高話題，為歡慶OREO 110周年生日慶，7-ELEVEN自6月1日起獨家販售2款OREO雪糕，還有1款便利商店獨家販售的OREO限定口味餅乾。OREO首次引進創新口味「奧利奧生日繽紛口味夾心餅乾」，更以「雙倍爽脆」為研發概念，推出「OREO脆脆系列－香草／巧克力雙層雪糕」，強調以雙層雪糕口感神還原經典餅乾，更於7-ELEVEN獨家加碼抽市值2,099元的60cm「OREO造型大抱枕」，活動期間購買任3件OREO指定商品即可參加抽獎。

根據7-ELEVEN觀察，近3年OREO系列餅乾已成為零食結構中成長幅度最強的商品，每年熱銷超過百萬條、換算下來可疊出830多座101大樓之高，其中以香草口味最受年輕族群歡迎。此次特別推出OREO 110周年期間限定「奧利奧生日繽紛口味夾心餅乾」，創新口味以生日蛋糕為主題研發，以超人氣香草口味拌入繽紛碎糖夾心，搭配可可風味外層爽脆餅乾，呈現多層次風味，售價55元；更同步將既有暢銷口味OREO香草、巧克力、黑白、減甜盒裝餅乾視覺換上馬來貘限定包裝，打造療癒食光。

瞄準夏日商機，OREO從餅乾華麗變身成冰品，於7-ELEVEN獨家推出「OREO脆脆系列－香草雙層雪糕」、「OREO脆脆系列－巧克力雙層雪糕」兩款新品，雙層造型雪糕，一次可品嘗兩種口感，外層以巧克力脆皮裹上OREO脆餅，冰心則以香草或巧克力雪糕拌入OREO脆餅，完美打造「雙倍爽脆」的絕妙滋味，售價皆為99元。