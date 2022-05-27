誠品海內外再展4大店 東南亞首店吉隆坡The Starhill年底試營運

台灣文化地標、誠品24小時書店「誠品信義店」租約即將在2023年底到期，誠品董事長吳旻潔今日坦言，信義店是否續約卡在最大房東「統一集團」至今仍未點頭。但誠品海內外展店仍持續，相關時程包括：誠品東南亞首店、進駐馬來西亞吉隆坡武吉免登商圈的The Starhill，預計在今年12月試營運；2023年中有近年投資最大型店、19,000坪規模的新店裕隆城旗艦店；2023第三季還有台中七期大型店；台南碳佐麻里表定2024年第四季營運。

吳旻潔在今日股東常會指出，經歷疫情兩年多，有預期台灣可以逐漸走出疫情陰霾，目前有感覺已經在隧道的盡頭，可以看到前頭的光亮，預計下半年實體通路可以看到越來越好的狀態。

接下來誠品海內外的展店與布局，首先是預計今年底試營運，進駐馬來西亞吉隆坡的The Starhill大型店，營業範圍為三樓、GF部分區域，規模2千坪為複合生活店型，書店結合餐飲也會帶進台灣品牌，品牌數約50～60個。

吳旻潔指出，The Starhill位於吉隆坡武吉免登商圈，這個位置等於台北信義區，附近有超過10家購物中心與為數眾多的五星級飯店品牌，也是誠品首度和國際精品LV出現在同一個建築。

預計2023年中開幕的誠品生活新店裕隆城旗艦店，營業樓層B1～4樓共19,000坪，規模是近年來誠品展店的最大店。明年第三季還有台中七期大型店，樓層為B1～7樓共7,500坪。誠品台南碳佐麻里預計在2024第四季開出。

目前誠品海內外展店總規模為45家（海外10家，國內35家）。誠品生活時光社區店型，目前僅去年10月開出的內湖店一家，吳旻潔坦言，社區店今年上半年原訂的展店計畫受到疫情影響延後，但今年社區店可望展店達5家以上，希望2025年社區店可達到100家規模。