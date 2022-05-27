誠品信義店可能消失？吳旻潔：關鍵在房東不在疫情

誠品生活今天召開股東常會，誠品生活董事長吳旻潔除了談到之後的展店計畫，也拋出了全球最大繁體中文書店誠品生活信義店是否可以續租的問號？誠品信義店即將在2023年底租約到期，吳旻潔指出，2020年開始誠品就積極的與信義店房東「台南幫」洽談續約細節，台南幫裡面有七家公司，不全然是統一集團的物業，目前除了主要房東統一還沒給明確回覆，其他房東都贊成誠品續租。關於信義店可否繼續？她指出，目前的關鍵不是疫情，關鍵是統一最後的決策。

誠品信義店占地14,000坪，集結超過4,500家國內外出版社與數百家專櫃，每年有超過1,200萬人次造訪。吳旻潔指出，「兩年前的此刻，大家在跟敦南店告別，但那時我真正牽掛的是信義店，因為我知道租約即將在2023年到期。今年我被最多人關切的問題就是「誠品信義店」會續約嗎？全球最大繁體書店要消失了嗎？」

關於股東與專櫃相當關注誠品信義店是否續約的問題，吳旻潔提出五點回應。她指出「誠品非常非常想要續約」，從兩年前提出續約條件，之後並加碼，取續約條件比現在還要好，我們非常認真爭取。

誠品信義店的房東是台南幫，裡面有七家公司，不全然是統一集團的物業，目前除了主要房東統一還沒給明確回覆，其他房東都贊成誠品續租。

誠品信義店在2020年接洽房東，頻繁來往有十次，按照合約，房東只要在明年中回覆誠品就可以了，但統一董事長羅智先當時有承諾2020年底會回覆誠品，但不知什麼原因到此刻還不知道信義店是否可續約。

回到敦南誠品當時要都更，誠品是三年前就知道了，更何況信義店是14,000坪大店，牽涉到許多廠商。關於信義店可否繼續經營？吳旻潔認為「目前的關鍵不是疫情，關鍵是房東統一最後的決策。」剩下一年半的時間會繼續積極跟房東爭取，希望可以用18年的經營打動統一的心。