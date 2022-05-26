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GU進駐大葉高島屋 首三日限定超Q開幕禮、精選品99元起

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
GU進駐大葉高島屋4樓於5月27日正式開幕。圖／大葉高島屋提供
GU進駐大葉高島屋4樓於5月27日正式開幕。圖／大葉高島屋提供

天母地區快時尚品牌又多一發，除了SOGO天母店的UNIQLO，GU進駐大葉高島屋4樓於5月27日正式開幕。大葉高島屋近來持續改裝引進新櫃為成長添動能，繼引進日本連鎖迴轉壽司品牌「壽司郎」 、連鎖鍋物「藏王極上鍋物」後 ，包括運動服飾、嬰童區和女裝區等合計25家品牌，將在5月底至6月中旬陸續揭幕，運動首發新櫃為5月26日開幕的NIKE旗艦店。

預計5月底至6月中旬陸續開出的品牌包括EDWIN、LEVI’S、BOBSON、BLUE WAY、GIORDANO等休閒服飾服飾，以及adidas旗艦店、SKECHERS、PUMA、NEW BALANCE、K-SWISS、le coq sportif等運動服飾與嬰童區和女裝區等合計25家改裝新櫃。

GU進駐大葉高島屋店首三日開幕禮，包括獨家限量滿額禮「GU大葉高島屋啤酒對杯」、「GU質感皮革迷你捲尺」、「GU設計口罩」，憑百貨當日餐飲發票來店送「GU資料夾」，每日兩場Time Sale精選商品99元起限時購，12歲以下小朋友來店送「GU氣球」。

5月27日開幕當天限定企畫，前100名來店早安歡迎禮為天母人氣咖啡店「Goodman Roaster冷萃咖啡」與「穀嶼紅豆麵包」一組、單筆滿千元可獲得人氣插畫家「一事吳陳」現場似顏繪（限量10名）。另外，大葉高島屋卡友、雙北與外國居民憑證再享單筆結帳9.5折優惠，至6月2日開幕慶期間，也將精選多款夏季熱門的男、女、童、嬰幼兒裝推出超值優惠。

天母客層以家庭客為主，加上大葉高島屋緊鄰天母棒球場，GU也特別以天母棒球場為靈感，打造「親子同樂專區」成為該店一大特色。

大葉高島屋GU開幕推薦單品，夏日涼爽單品99元輕鬆入手。圖／大葉高島屋提供
大葉高島屋GU開幕推薦單品，夏日涼爽單品99元輕鬆入手。圖／大葉高島屋提供
大葉高島屋GU開幕推薦單品，百搭連身裙限定優惠價590元起。圖／大葉高島屋提供
大葉高島屋GU開幕推薦單品，百搭連身裙限定優惠價590元起。圖／大葉高島屋提供
大葉高島屋GU開幕首日推出限量百份的早安歡迎禮，Goodman Roaster冷萃咖啡與穀嶼紅豆麵包。圖／大葉高島屋提供
大葉高島屋GU開幕首日推出限量百份的早安歡迎禮，Goodman Roaster冷萃咖啡與穀嶼紅豆麵包。圖／大葉高島屋提供
大葉高島屋GU開幕首三日開幕禮，單筆滿1,500元送「GU高島屋啤酒對杯」一組。圖／大葉高島屋提供
大葉高島屋GU開幕首三日開幕禮，單筆滿1,500元送「GU高島屋啤酒對杯」一組。圖／大葉高島屋提供

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