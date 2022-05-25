頂奢蘭姆酒Dictador開展 蘇富比拍賣最高價蘭姆酒登台

隨著烈酒的價值與日俱增，陳年蘭姆酒品牌Dictador不斷跨足藝術界，致力開拓美學品味層級。「奧林斯基5個十年版藏酒（Dictador x Orlinski 5 Decades）」全球發布會繼巴黎、邁阿密、東京後，第四站於5月28號登陸台北，攜手「YellowKorner法國攝影藝廊」舉辦聯展活動，期許將不同型態的高奢藝品，碰撞出新的品味火花。

Dictador與法國頂級水晶品牌萊儷（Lalique）去年3月共同合作「萊儷水晶世代典藏版蘭姆酒（Dictador Generations En Lalique）」，於蘇富比線上拍賣創下最高價蘭姆酒之一；今年Dictador更推出全新藝術聯名系列酒款「奧林斯基5個十年版藏酒」，由法國當代藝術家代表人物——雕塑家理查德．奧林斯基（Richard Orlinski）設計，將頂奢蘭姆酒躍升國際藝術收藏等級，締造蘭姆酒市場新高度。

「奧林斯基5個十年版藏酒」以理查德．奧林斯基著名的野生動物系列為靈感，打造出一系列共計5款限量猩猩雕塑瓶。每款皆使用來自1966、1976、1986、1996、2006 年等5個年份的陳年蘭姆酒，使用不同比例勾兌而成，代表 理查德．奧林斯基5個十年的生活和工作，為全球鑑賞家推出極富玩味與藝術價值的收藏選擇。此次在台將展出全系列酒款，讓到訪的粉絲一次收攬作品風采。

聯展當天也將同步展出由Dictador與法國頂級水晶品牌萊儷推出的限量300瓶「萊儷水晶世代典藏版蘭姆酒」。此款蘭姆酒由萊儷藝術和創意總監Marc Larminaux設計，靈感來自加勒比海的波光粼粼，瓶身上形塑出水波紋並使用萊儷經典澄澈磨砂水晶刻畫出光影。

瓶身中的液態黃金是由1976年生產的陳年蘭姆酒的勾兌而成，由Dictador首席調酒師Hernan Parra和他的父親Dario攜手創造靈魂風味，極富品酌價值。其中，編號#0號的「萊儷水晶世代典藏版蘭姆酒」於2021年3月蘇富比線上拍賣創下30,000英鎊紀錄，約合新台幣111萬元，成為最高價蘭姆酒之一。

【Dictador x YellowKorner Premiere Rum Launch Exhibition】 ．展覽日期：5月28日～6月30日 ．展覽地點：YellowKorner藝廊（台北市中山區樂群二路91號） ．展覽時間：週一公休；週二至週六10:00～19:00；週日12:00～18:00

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