獨／大家太想出國玩？虎航開賣冬季機票官網大當機

世界多國陸續鬆綁邊境管制措施，國內有望在下半年開放邊境，台灣虎航宣布今日上午10點開賣冬季班表，包括日本成田、羽田、關西、福岡、沖繩、仁川等航線，讓兩年多沒出國的國人摩拳擦掌期待，但上午10點未到，虎航官網就完全當掉、出現｢502 Bad Gateway｣無法進入，台灣虎航則回應已加速搶修。

台灣虎航指出，民眾搶票的熱情太踴躍，使官網出現甜蜜的負荷，也向喜愛台灣虎航的「虎迷」致歉，並說明，官網在今天上午10時開賣前因超乎預期的流量而臨時有些狀況，現在相關團隊已經在進行搶修。