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大家太想出國玩？虎航開賣冬季機票官網大當機

2歲童無呼吸…急診醫護「和死神搶命2小時」 下秒見台灣人性

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獨／大家太想出國玩？虎航開賣冬季機票官網大當機

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
台灣虎航今日開賣冬季航班機票，卻因民眾搶購太踴躍，開賣前官網就完全當掉、出現｢502 Bad Gateway｣無法進入。記者盧逸峰／攝影
台灣虎航今日開賣冬季航班機票，卻因民眾搶購太踴躍，開賣前官網就完全當掉、出現｢502 Bad Gateway｣無法進入。記者盧逸峰／攝影

世界多國陸續鬆綁邊境管制措施，國內有望在下半年開放邊境，台灣虎航宣布今日上午10點開賣冬季班表，包括日本成田、羽田、關西、福岡、沖繩、仁川等航線，讓兩年多沒出國的國人摩拳擦掌期待，但上午10點未到，虎航官網就完全當掉、出現｢502 Bad Gateway｣無法進入，台灣虎航則回應已加速搶修。

台灣虎航指出，民眾搶票的熱情太踴躍，使官網出現甜蜜的負荷，也向喜愛台灣虎航的「虎迷」致歉，並說明，官網在今天上午10時開賣前因超乎預期的流量而臨時有些狀況，現在相關團隊已經在進行搶修。

根據台灣虎航規畫，本次開賣航線包括桃園-東京成田、桃園-東京羽田、桃園-大阪關西、桃園-岡山、桃園-福岡、桃園-沖繩那霸、桃園-首爾仁川、桃園-釜山、桃園-曼谷廊曼；高雄-東京成田、高雄-大阪關西、高雄-福岡、高雄-沖繩那霸等多條航線，自今日10點至26日上午9點59分止，全航線採「想念旅遊價」單程未稅新台幣798元起，需同時購買去回程機票。

台灣虎航今日開賣冬季航班機票，卻因民眾搶購太踴躍，開賣前官網就完全當掉無法進入。記者盧逸峰／翻攝
台灣虎航今日開賣冬季航班機票，卻因民眾搶購太踴躍，開賣前官網就完全當掉無法進入。記者盧逸峰／翻攝

台灣虎航 桃園 航線

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