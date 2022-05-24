萊爾富推獨家限量「遇見幾米．春日午茶食光」門市預購加價活動

萊爾富繼去年與著名繪本作家「幾米」聯手於台南、新竹打造萊爾富「幾米主題聯名1號店」與「幾米主題聯名2號店」後，4月更首度進駐台北，於萊爾富迪化店打造「幾米主題聯名3號店」，吸引數十萬粉絲前往朝聖、拍照打卡。即日起至5月31日萊爾富再推出獨家限量「遇見幾米．春日午茶食光」門市預購加價活動，開發5種幾米繪本限定商品共計11款，活動期間到萊爾富購買指定貨架商品加99元，可獨家預購一款幾米繪本限定商品。

幾米作品風格溫柔清新、題材多元，溫暖純真的圖像特別療癒人心。萊爾富「遇見幾米．春日午茶食光」將療癒的幾米繪本風格，開發成為生活中實用的小物，包含每款全台限量各2,000個的雙層玻璃杯，共有粉紅花款、鴿子款、牽手款等3款；每款全台限量各3,000個的方形茶壺1款、小牛奶杯1款、2款玻璃杯、4款餐桌墊。

5月31日前到萊爾富購買指定貨架商品加99元，可預購單款幾米獨家繪本限定商品，例如購買指定衛生棉享買1送1或購買指定糖果巧克力商品第2件6折，加99元均可預購幾米小牛奶杯1款；購買指定點心最低2件8折起，以及指定麵包加99元均可預購幾米玻璃杯1款（小狗款、女孩款可擇一）；購買指定零食以最低5折起加249元可預購幾米方形茶壺；購買指定飲料第2件6折加199元，可預購到幾米雙層玻璃杯1款（粉紅花款、鴿子款、牽手款可擇一）；想營造餐桌溫暖氛圍的消費者，大象款、牽手款、企鵝款、棕熊款等4款幾米餐桌墊，每款售價99元，任選2件預購價178元，等於下殺9折。

此外，萊爾富即日起至5月31日推出會員全店單筆消費滿200元就送200元滿額購物金（於消費指定日後分批派發至會員Hi-Life VIP App中），萊爾富Hi-Life VIP App正式會員於結帳時報手機號碼或出示會員身份，單筆消費滿200元（不包括菸品、簡訊團購、票券、代收、代售、儲值卡、E購卡、網路遊戲、通訊網路儲值、網路數位儲值、禮物卡、手遊包、空箱、空瓶等其他服務性商品與服務），就可獲得4張50元滿額購物金，單筆消費可累贈，但每位會員單筆消費最高限得1,200元滿額購物金。會員若購買超值購、整買零取商品，則需於活動期間內至少兌換一件商品，才有機會獲得消費滿額贈的購物金。