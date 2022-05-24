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新自強號連奪設計大獎卻不好坐 台鐵提改善計畫

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
台鐵EMU3000型新自強號於去年底投入營運，其簡潔的設計獲得不少好評，連中華職棒中信兄弟隊近日前往台東比賽，也是搭乘EMU3000型新自強號列車。圖／台鐵局提供
台鐵EMU3000型新自強號於去年底投入營運，其簡潔的設計獲得不少好評，連中華職棒中信兄弟隊近日前往台東比賽，也是搭乘EMU3000型新自強號列車。圖／台鐵局提供

台鐵EMU3000型新自強號於去年底投入營運，其簡潔的設計獲得不少好評，連中華職棒中信兄弟隊近日前往台東比賽，也是搭乘EMU3000型新自強號列車。該列車去年得到日本Good Design的「最佳世界百大（Best 100）」獎項，今年再獲德國iF設計獎肯定。然而上路約半年也陸續發現一些問題，包括座椅不好坐、桌板沒有杯架、行駛有異音等，台鐵局今日回應會陸續改善。

有不少乘客反映，EMU3000型列車座椅舒適度有待改善，長途搭乘會腰酸背痛，傾斜角度盼能改善。台鐵局3月挑了2列車次試辦座椅傾斜3度，乘客多無負面意見，後續會進行全面調整。

至於桌板沒有杯架導致飲料容易打翻的問題，台鐵局說，原先桌板有一層油脂，但現在改善後已沒這麼光滑，後續會參考旅客意見來設計符合旅客需求的杯架，車商日立公司已進行相關測試，將提出改善方案。

針對台鐵司機員反映的列車輪空轉、行駛進站有異音等問題，台鐵已請日立公司提出改善方案，會出具一份完整檢討改善報告，後續回到日本實驗室做軟體更新後，就會發行新的軟體版本，預計1個月內就能全數完成軟體更新，未來新版本軟體也將套用到後續出廠的車輛，已維持車輛品質。

台鐵EMU3000型新自強號桌板沒有杯架導致旅客飲料容易打翻，台鐵將改善。記者盧逸峰／攝影
台鐵EMU3000型新自強號桌板沒有杯架導致旅客飲料容易打翻，台鐵將改善。記者盧逸峰／攝影

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