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疫後出國旅遊費用將漲 雄獅估沖繩約4萬、東京要5萬

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
在疫情爆發前的2019年，赴日旅遊的台灣人高達491萬，旅遊業界企盼能早日重開國門，圖為日本熊本城在疫情爆發前遊客如織的景致。本報資料照片／記者盧逸峰攝影
在疫情爆發前的2019年，赴日旅遊的台灣人高達491萬，旅遊業界企盼能早日重開國門，圖為日本熊本城在疫情爆發前遊客如織的景致。本報資料照片／記者盧逸峰攝影

世界各國逐漸鬆綁國境管制，加上台灣疫苗接種率提升，旅遊業者預估下半年有望開放國門。雄獅旅遊今日表示，世界多國已宣布解除國境管制且旅客入境不需隔離，並樂觀預估台灣在下半年重開國門，初期可能是有限度的開放旅遊，再逐漸達到出入境免隔離的程度，預料旅客出國旅遊的習慣也會有所改變。

雄獅旅遊說，目前推出的出境旅遊產品以「疫後出國6大新主張」為核心，包含當地導遊、司機至少接種2劑以上疫苗，或提供快篩、PCR陰性證明；出發前舉辦行前說明會，讓旅客掌握最新消息；入住國際品牌飯店或郊區渡假村；行程安排戶外及自然景點，並減少長時間在同一室內定點；參團人數不超過20至28人，巴士降運載6至7成；以及雄獅日韓泰美加多國分公司備援，由專責人員緊急應變資源提供即時協助，旅客出遊有保障。

但因機票、交通、住宿等成本增加，雄獅旅遊預估未來一年內團體旅遊費用漲幅約3至5成，以國人最喜愛的日本為例，沖繩、九州價格4萬元起跳，東京、大阪也要5萬元以上；同樣受到國人歡迎的韓國團費漲幅約3成，預估首爾5日團費約4萬元以上。

雄獅旅遊發言人賴一青說，疫情解封期間，民眾生活型態和旅遊方式都會有不小的影響，因此各國的旅遊安全和防疫規範無疑成為旅客關注的重點，雄獅旅遊在疫後旅遊推出「疫後出國6大新主張」制度，將為國外配合工作人員防疫措師把關，用餐也將以個人套餐為主，旅遊團初步會以精緻小團作安排，巴士座位安排也會保持社交距離。

雄獅旅遊也宣布自即日起於官網推出「雄獅圓你旅遊夢！」出境旅遊專區，提供各國的旅遊訊息。旅客凡於官網填寫「出境旅遊意願調查表」，寫下在國境解封後最想去的國家，就有機會抽中旅遊金大紅包，總金額高達30萬元。

巴士

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