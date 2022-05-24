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港點5折、龍蝦免費送！台北喜來登優惠快閃7天

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台北喜來登桃山「牛小排燒肉便當」。圖／台北喜來登提供
台北喜來登桃山「牛小排燒肉便當」。圖／台北喜來登提供

台北喜來登全新推出的「週週美食大樂購」，繼各餐廳人氣美食快閃反應熱烈，5月25日至31日加碼推出「中西海陸雙雄回饋」，下訂安東廳美國肋眼即送價值3,800元的爐烤法國藍龍蝦，下訂辰園米其林片皮鴨即送價值1,980元的蒜蓉波士頓龍蝦。此外，去年推出不到2個月便熱銷破1,100組的辰園港點九宮格也以5折優惠，重返登場！

「週週美食大樂購」本週亮點為「買牛排或烤鴨都送活龍蝦」，下殺62折起。擅長頂級牛排料理的安東廳主廚張守義推出「美國肋眼牛排12盎司」優惠價4,880元送「爐烤法國藍龍蝦」，以及「美國30天乾式熟成荷士登帶骨紐約客」3,880元送2隻肉質肥厚的「野生海虎蝦」。

有「鴨王」之稱的燒臘行政主廚楊華廣師傅則規劃「辰園經典廣式片皮鴨三吃」優惠價3,280元再送「蒜蓉波士頓活龍蝦」，宜蘭北平鴨以多種獨家調料醃入味，以掛爐方式烘烤至鴨皮紅潤酥脆、肉質滑嫩帶汁，平均每月可售出數百隻。

此外，桃山祭出九州王者美譽的「日本小田和牛雙人壽喜燒」，優惠價1,880元、現省1,100元。創下去年熱銷金榜的「辰園點心九宮格」，原價850元、對折價450元，可一次享用到9款手工港點。

千元以下的美食選擇也不少。比薩屋的「義麵三饗宴」750元，可享用辣味番茄海鮮義大利麵、青醬雞肉筆管麵、奶油野菇松露燉飯三道料理，平均每人250元。「邱拉爾雙味臘腸比薩12吋+義式炸物拼盤」快閃價780元。上班族午間犒賞「桃山牛小排燒肉便當」限時優惠400元。另有集10貫現流海味的「桃山特選握壽司盛合」原價1,180元，優惠價990元。

相關資訊可洽：02-2321-1818，或上網查詢：sheratongrandtaipei.com

台北喜來登安東廳「買牛排或烤鴨送龍蝦」藍龍蝦。圖／台北喜來登提供
台北喜來登安東廳「買牛排或烤鴨送龍蝦」藍龍蝦。圖／台北喜來登提供
台北喜來登辰園「豪華點心九宮格」。圖／台北喜來登提供
台北喜來登辰園「豪華點心九宮格」。圖／台北喜來登提供

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