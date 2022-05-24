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嚇傻…外銷日本鳳梨底部發霉、切開是黑心 農委會調查中

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
日本消費者本月21日採購台灣鳳梨，返家才發現底部已發霉，切開鳳梨中心已黑。圖/讀者提供
日本消費者本月21日採購台灣鳳梨，返家才發現底部已發霉，切開鳳梨中心已黑。圖/讀者提供

台灣鳳梨產季進入下半場，今年外銷到日本的鳳梨蟲害多、黑心頻傳，同時也削價競爭壞形象，導致台灣鳳梨在日本市場大亂；農委會表示，確實有調查在日削價競爭的業者，但目前正在請業者說明，還無法對外公布。

今年台灣鳳梨外銷日本問題多，因蟲害需要薰蒸整體達三成，多則達到五成，加上從日本頻頻回傳鳳梨品質不佳、黑心、發霉等問題，讓農方頭疼，農委會通令貿易商，從今年4月8日起，若外銷鳳梨在日本通路零售價格每公斤低於300日圓(含稅)者，本年將不予核發海外拓銷獎勵金，並將視情節輕重，停止補助1至2年。

經過一個半月，日本市場的台灣鳳梨依舊低價，過去台灣鳳梨在日本，一個約500、600日幣，今年甚至有部分鳳梨價格低到2個298、甚至一個100日幣左右；且鳳梨底部發霉，切開黑心，過熟甚至壞了的鳳梨，卻被部分日本消費者當作正常，形象大傷。

農委會國際處副處長林志鴻表示，這段時間，有請中國生產力中心(CPC)在日本合作的組織，以及駐日代表處協助調查，同時，也接受民眾檢舉，確實有低於每公斤300日圓售價的鳳梨，但因為也需要請業者提供資料並說明，究竟有多少案件，目前仍無法對外公布。

林志鴻表示，今年航運、船期與去年相比都慢了好幾天，船期原本4到5天會到，今年平均慢了3到5，甚至有的慢了一周，船期延誤原因很多，塞港是其一；多了這些天數，鳳梨到日本後上架的壽命就縮得很短，因此日本消費者在架上買到的台灣鳳梨，看起來非常黃熟，底部發霉泛綠，切開黑心。

他表示，過去不會這樣，今年這現象特別嚴重，主要就是因為放太久，品質變差了沒辦法賣高價，有些業者不堪虧損，打算賣多少、算多少，因此會用低價在市場上販售。

農委會農糧署副署長姚志旺表示，鳳梨在出貨前，都要求集貨場把關，品質需要控管到一定程度；但從田間採收到集貨場，必須先去除鳳梨田間熱，進場時溫度要下降到某個程度，才包裝出口，若沒有去除田間熱就包裝，就比較容易出現鳳梨內部褐化，但今年已經減少很多了；另一個原因，就是今年薰蒸比例增加了，是否因此造成黑心狀況頻傳，這個需要再了解。

日本消費者本月21日採購台灣鳳梨，返家才發現底部已發霉，切開鳳梨中心已黑。圖/讀者提供
日本消費者本月21日採購台灣鳳梨，返家才發現底部已發霉，切開鳳梨中心已黑。圖/讀者提供
部分台灣鳳梨在日本銷售價格低廉、削價競爭；農委會表示，因船期延誤，部分也因為蟲害薰蒸，鳳梨過於黃熟，品質不佳，上架壽命縮短，因此只能低價銷售。圖/讀者提供
部分台灣鳳梨在日本銷售價格低廉、削價競爭；農委會表示，因船期延誤，部分也因為蟲害薰蒸，鳳梨過於黃熟，品質不佳，上架壽命縮短，因此只能低價銷售。圖/讀者提供
部分台灣鳳梨在日本銷售價格低廉、削價競爭；農委會表示，因船期延誤，部分也因為蟲害薰蒸，鳳梨過於黃熟，品質不佳，上架壽命縮短，因此只能低價銷售。圖/讀者提供
部分台灣鳳梨在日本銷售價格低廉、削價競爭；農委會表示，因船期延誤，部分也因為蟲害薰蒸，鳳梨過於黃熟，品質不佳，上架壽命縮短，因此只能低價銷售。圖/讀者提供
部分台灣鳳梨在日本銷售價格低廉、削價競爭；農委會表示，因船期延誤，部分也因為蟲害薰蒸，鳳梨過於黃熟，品質不佳，上架壽命縮短，因此只能低價銷售。圖/讀者提供
部分台灣鳳梨在日本銷售價格低廉、削價競爭；農委會表示，因船期延誤，部分也因為蟲害薰蒸，鳳梨過於黃熟，品質不佳，上架壽命縮短，因此只能低價銷售。圖/讀者提供

鳳梨 日本 農委會

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