愛吃南部粽不要錯過 台南傳統市場必吃5家名粽全攻略
端午節快到了，吃粽子是不能錯過的傳統美食，台南市場處今年特別組成美食特搜隊，訪查並整理出台南傳統市場必吃5大名粽，市長黃偉哲表示，台南是全台聞名的美食之都，而其中許多小吃的發源地都是來自傳統市場，要品味最道地的好粽那就絕對要來市場選購。
市場處表示，民眾可提前至市場選購好粽，無論是祭祀拜拜或分享給親友都是滿足味蕾的最佳選擇。
這次獨家優選5大名粽，都隱身在各地傳統市場內，在地都享有好口碑，這次美食特搜隊化身美食報馬仔，把好吃的肉粽分享給更多人吃道。
佳里中山市場「陳家肉粽」，由製作麻糬年糕起家，每日堅持採買最新鮮的後腿肉，加上特選的土豆及鮮美的鹹鴨蛋黃，呈現道地的南部古早味。
學甲公有市場的「豐成碗粿」，招牌碗粿不只是當地必吃美食，葱油爆香的古早味粽子更是該攤獨家特色。
在地經營70多年的友愛公有市場的「郭家粽」，每天早上7點開賣，簡單樸實的古早味肉粽及菜粽令人難以忘懷。
西港公有市場「蓮華素食」，招牌菜粽堅持使用台灣米及嚴選北港花生，淋上古早味油膏、花生粉和香菜，好滋味不輸給肉粽。
麻豆市五公有市場的「雲記古早味美食」，除招牌肉粽、素食粽之外，還有限定版豪華干貝粽，更可依顧客需求客製化，滿足民眾多元口味。
經發局表示，每到端午節都會激起「北部粽」與「南部粽」的支持大戰，相較於先將糯米炒至半熟再包入香菇、栗子等內餡再蒸熟的北部粽，南部則是直接將生糯米包入鴨蛋黃、香菇、紅蔥頭等內餡下水煮熟，因此又稱作「水煮粽」，吃起來特別Q彈又帶有黏性，並散發淡淡的竹葉香。
其中花生粉更是嗜甜的台南人必備醬料，如果想要品嘗南部粽的，那就一定要來到傳統市場，不只價格便宜優惠，代代傳承的手藝更保留了古早歷史中的傳統美味，每日皆手工現包現煮，想要品嘗的民眾務必要把握時機提前訂購。
經發局提醒，因應新冠疫情升溫，提醒民眾前往市場採賣粽子及祭祀用品時務必做好個人自身防疫措施，帶口罩、多洗手消毒、避開人潮壅擠時段，市場每日營業後也都會加強清潔營業範圍，並每月定期防疫消毒噴藥，民眾可安心選購。
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