土耳其美食周 重磅推廣當地傳統餐飲文化

土耳其美食周登場。土耳其於5月21日至27日舉行為期一周的系列活動，向全世界展示以健康、創意、避免浪費和可持續為重點的土耳其美食周活動。這次活動邀請當地頂尖廚師進行烹飪表演，並特別為此次活動設計專屬菜單，邀請賓客沉浸式體驗土耳其當地特色餐飲，向廣大觀眾展示當地的烹飪傳統。

在土耳其美食節期間，來自世界各地的遊客們可以品嘗到由當地頂尖廚師製作的創意融合土耳其菜餚，遊客們也可以前往各個餐廳品嘗歷史悠久的的傳統美味；土耳其菜餚以受安納托利亞歷史影響而形成的傳統食譜而聞名於世，當今極有潛力成為一種符合所有餐飲趨勢的世界美食。土耳其食譜利用了食材的每一個元素，追求無浪費標準，在在體現了當地生態友好和可持續發展的傳統觀念。

土耳其美食指南上線，美食周傳頌永恆的土耳其美食

為了向世界介紹土耳其美食，土耳其推出了一個全面介紹以美食旅遊為中心的烹飪遺產線上指南網站-turkishcuisineweek.com。該網站目前提供土耳其語和英語版本，內容包括原創食譜、業內大廚的烹飪視頻以及學者和營養師的文章，目的在傳承豐厚的的文化底蘊和傳統烹飪技法，讓廣大受眾對土耳其美食有更深刻的瞭解。

無論是在早餐桌上，還是在熙熙攘攘的街道上，亦或是在小酒館或高檔餐廳裡，土耳其美食都能給人帶來難忘的美食體驗。它不僅有豐厚的歷史和傳統文化底蘊，並且不斷推陳出新，在5月21日至27日舉行的土耳其美食周中，土耳其的烹飪成就被記錄在《Turkish Cuisine with Timeless Recipe》一書中。這本書將土耳其美食的無浪費標準、生態友好和可持續理念與其極具特色的元素結合起來，引導人們關注土耳其美食的儲存和烹飪技術。

聯合國教科文組織認證的風味美食之都

土耳其擁有世界上最歷史悠久且極富風味的美食，它的一些城市也因被列入聯合國教科文組織創意城市網路而聲名鵲起。像是Gaziantep（加濟安泰普），Hatay（哈泰）和Afyonkarahisar（阿菲永卡拉希薩爾）分別於2015年、2017年和2019年被列入聯合國教科文組織創意城市網絡的美食之都。這些城市一如土耳其的其他城市一樣，以多樣性的本土文化美食令人著迷，土耳其千年文明傳承的不同的文化和生活方式都反映在它的美食之中。

全球美食探尋目的地，土耳其非常美味

土耳其在數千年文化和文明的基礎上，是一個非常特別和非常美味的全球最佳目的地之一。土耳其的早餐以眾多菜品為特色，搭配盛裝在鬱金香型杯子裡芳香的土耳其茶，這就是最著名的土耳其餐的主要元素。除此之外，芝麻圈、烤魚三明治、釀制貽貝、旋轉烤羊肉、烤馬鈴薯和羊腸包等各種美味的街頭小吃，也是日常生活的重要組成部分。

橄欖油在土耳其烹飪傳統中有著至關重要的地位，因為土耳其料理中的大多數蔬菜都是用橄欖油烹調的，這樣可以保存其營養價值。茄子是土耳其美食的一個代表元素，於16世紀進入奧斯曼帝國的菜系，它也是許多當地食譜中的重要食材，例如用橄欖油烹飪的開胃菜、主菜和豐盛的燉菜。對素食主義者而言，土耳其美食絕對是上乖之選，這些以使用優質橄欖油烹製聞名的疏食，可以在一些屢獲殊榮的餐廳中找到滿足自己要求的美味。

由於土耳其肥沃的土壤讓它成為了釀酒傳統的發源地，烏拉（Urla）是土耳其主要的有機葡萄酒生產基地，這些屢獲殊榮的有機葡萄酒，採用具有6,000年種植歷史的葡萄釀造而成，非常難得。