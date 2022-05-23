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超商服務再+1 7-ELEVEN打造多功能辦公包廂專區 慶開幕5折優惠

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
7-ELEVEN看準共享空間經濟，率便利商店之先，首創「多功能包廂專區」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN看準共享空間經濟，率便利商店之先，首創「多功能包廂專區」。圖／7-ELEVEN提供

超商服務越來越五花八門，現在也兼具計時辦公室功能了！疫情嚴峻，讓過往經常需要在外尋找臨時行動辦公地點的民眾，需要承擔較長時間暴露在公共場所的高風險，看準民眾尋求「低接觸」、「高隱私」、「保持社交距離」的行動辦公需求，7-ELEVEN宣布於桃園高鐵站青航門市2樓推出「多功能包廂專區」，於門市內打造個人化包廂與2～4人的獨立空間，提供桌椅、插座、Wi-Fi等便利設施，每人每小時最低75元起，開幕初期還有5折體驗價優惠。

7-ELEVEN自2021年起首度於桃園大錢站門市設置「自助式付費包廂」，於座位區規畫獨立空間，由消費者自行至門市櫃台購買使用時數，方便商務客公務洽談或視訊會議。開放至今觀察，平均使用時數每日3小時，使用者以上班族、學生族群為主。

而這次新啟用的青航門市「多功能包廂專區」，開放時間為每日7～23時，共有14個包廂，包括個人式包廂11間、雙人2間、4人1間，外觀以柚木色系加上半透明玻璃隔間維持隱密性，襯托質感空間設計，內部設有桌椅、電源插座、壁面置物掛勾、ibon W-iFi免費上網服務，多人座包廂增設置物籃、垃圾桶、衛生紙等。顧客於自助支付螢幕點選使用時數需求，採電子票證（icash 2.0、悠遊卡、後續加入一卡通）低接觸支付，個人包廂100元/時、2人包廂180元/時、4人包廂300元/時，開幕初期體驗價5折優惠，顧客只要掃取門市內的專屬QR Code，即可進行線上行動隨時取的包廂時數購買，買越多越划算。

此外，為滿足便利就近買需求，去年起推出「OPEN!行動購物車」行駛至購物不便的地區，車體共設置常溫、冷藏、冷凍三種溫層，且設置微波爐方便覆熱，車上提供CITY CAFE、鮮食、冷凍品、常溫與冷藏飲料、零食、糖果、泡麵、鮮奶、調味料及日用品等共超過300多項商品，宛如小型7-ELEVEN門市。去年8月起於花東地區運行，今年3月則改至台北社子島駐點，讓在地居民方便就近購買，安心吃。

7-ELEVEN為滿足偏遠社區購物需求，啟動OPEN!購物行動車開進花東地區、社子島。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN為滿足偏遠社區購物需求，啟動OPEN!購物行動車開進花東地區、社子島。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN以「低接觸」、「高隱私」、「保持社交距離」3大策略，首創「多功能包廂專區」，於門市內打造個人化包廂與2～4人的獨立空間。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN以「低接觸」、「高隱私」、「保持社交距離」3大策略，首創「多功能包廂專區」，於門市內打造個人化包廂與2～4人的獨立空間。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於鄰近桃園高鐵站的青航門市2樓推出「多功能包廂專區」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於鄰近桃園高鐵站的青航門市2樓推出「多功能包廂專區」。圖／7-ELEVEN提供
顧客於自助支付螢幕點選使用時數需求，使用電子票證如icash 2.0、悠遊卡即可輕鬆支付。圖／7-ELEVEN提供
顧客於自助支付螢幕點選使用時數需求，使用電子票證如icash 2.0、悠遊卡即可輕鬆支付。圖／7-ELEVEN提供

桃園 社交距離

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