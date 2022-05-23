超商服務再+1 7-ELEVEN打造多功能辦公包廂專區 慶開幕5折優惠

超商服務越來越五花八門，現在也兼具計時辦公室功能了！疫情嚴峻，讓過往經常需要在外尋找臨時行動辦公地點的民眾，需要承擔較長時間暴露在公共場所的高風險，看準民眾尋求「低接觸」、「高隱私」、「保持社交距離」的行動辦公需求，7-ELEVEN宣布於桃園高鐵站青航門市2樓推出「多功能包廂專區」，於門市內打造個人化包廂與2～4人的獨立空間，提供桌椅、插座、Wi-Fi等便利設施，每人每小時最低75元起，開幕初期還有5折體驗價優惠。

7-ELEVEN自2021年起首度於桃園大錢站門市設置「自助式付費包廂」，於座位區規畫獨立空間，由消費者自行至門市櫃台購買使用時數，方便商務客公務洽談或視訊會議。開放至今觀察，平均使用時數每日3小時，使用者以上班族、學生族群為主。

而這次新啟用的青航門市「多功能包廂專區」，開放時間為每日7～23時，共有14個包廂，包括個人式包廂11間、雙人2間、4人1間，外觀以柚木色系加上半透明玻璃隔間維持隱密性，襯托質感空間設計，內部設有桌椅、電源插座、壁面置物掛勾、ibon W-iFi免費上網服務，多人座包廂增設置物籃、垃圾桶、衛生紙等。顧客於自助支付螢幕點選使用時數需求，採電子票證（icash 2.0、悠遊卡、後續加入一卡通）低接觸支付，個人包廂100元/時、2人包廂180元/時、4人包廂300元/時，開幕初期體驗價5折優惠，顧客只要掃取門市內的專屬QR Code，即可進行線上行動隨時取的包廂時數購買，買越多越划算。