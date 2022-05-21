慶端午！蝦皮購物搜羅全台名粽最低下殺5折起
端午佳節將至，蝦皮購物網羅全台名粽，祭出特選名粽全面下殺最低5折起，還有消費滿499元折40元、滿999元折100元的超殺優惠，一指下單就能宅家享用各家人氣名粽，「白沙屯媽祖聯名限定粽5入組」破盤價350元、南門市場得獎常勝軍「立家蛋黃鮮肉粽5入組」優惠價385元、五星級「晶華酒店古早味一口粽禮盒」千元有找。
蝦皮購物於5月21日及5月22日、5月28日及5月29日兩個周末推出精選商品周末限定5折瘋搶優惠，脆皮爆漿多汁雞肉捲5入只要129元，還有特價399元的歐可鳳梨百香纖果茶與玫瑰纖果茶組、下殺5折的摩斯漢堡蒟優惠組。
今年端午節蝦皮購物網羅全台名店，南粽、北粽、湖州粽、客家粽、甜粽全都有。喜歡鹹香濃郁北部粽的消費者，推薦特惠價399元的「大嬸婆傳家寶北部粽5入」，傳承一甲子的美味不只有口皆碑，更獲得台北肉粽大獎認證；「立家蛋黃鮮肉粽」是湖州粽代表，南門市場得獎常勝軍的好滋味絕對不可錯過；原價1,375元的「晶華酒店古早味一口粽禮盒」限定價980元，迷你尺寸的頂級風味，帶來北部粽專屬的美味記憶；客家粽代表「粽夏夜原香野薑花肉粽」破盤價千元有找，以新竹山地香菇、野薑花、糯米製作而成，怡人的香氣與清爽的口感，送禮自用兩相宜。
愛買線上商城同樣匯集了多款粽子，特價318元就能享受到北海岸飄香的「石門農會十八王公肉粽8入組」；如果偏愛口感軟糯的南部粽，推薦優惠價358元的「楊哥楊嫂肉粽5入組」，連續三屆獲選台南十大傳統美食的人氣名店，是最經典的府城滋味。
蝦皮購物加碼精選創意粽，「i3 deal meat未來肉滷香粽子」採用近年漸成趨勢的植物肉、菜脯、豆皮、香菇，遵從古法嚴製而成；特邀五星級主廚阿賢師共同研發的「拾貳食品3入粽子禮盒組」限時下殺48折，共有黑松露栗子粽、川味牛三寶麻辣粽、紅酒無花果蔓越莓紅茶甜粽3種全新口味；「紅豆食府甜心冰粽禮盒」1盒9入的精緻冰粽破盤價639元。
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