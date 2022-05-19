家樂福紐澳週百款道地商品 指定3天滿額最高享13%回饋
看著國外解封，許多民眾想飛出國的心情越來越強烈，在還不能盡情出國遊玩之前，透過吃來解悶最療癒。家樂福接連推出各種異國週活動，這次輪到南半球的「紐澳週」，精挑百種道地選品，包含多款網路代購爆買商品，打造「早安紐澳」、「Chill紐澳」與「紐澳肉肉派對」3大主題情境，多項紐澳商品買1送1或2件享8.8折優惠。即日起至5月31日使用玉山家樂福聯名卡享年中回饋，單筆每刷滿1,300元就有機會抽中黃金，5月22日至5月24日限定3日，聯名卡綁定家樂福錢包單筆刷滿3,000元（含）以上最高享13%回饋。
早餐吃得好，心情跟著好，紐西蘭Zespri大粒陽光金圓頭奇異果、被暱稱櫻桃蘋果的紐西蘭筒裝樂淇蘋果，不僅是送禮首選，也適合用來喚起一天的活力。澳洲Carman’s早餐穀片系列是當地暢銷20多年品牌，加上濃純鮮乳就是大人小孩搶著吃的方便營養早餐，再來杯KaolaTea無尾熊茶包系列早餐茶，挑戰經典澳洲特殊口味的Vegemite酵母抹醬，搭配奶油抹上薄薄一層，就是澳洲經典吃法。
家樂福也嚴選眾多全新品項，包含澳洲Cobs爆米花，一次推出奶油、海鹽、切達起司、甜鹹4種口味，主打無添加人工色素、無麩質；Hinterland冰淇淋使用澳洲知名品牌Norco鮮奶製作，濃郁香純的牛奶搭配各式豐富餡料，奢華美味的冰淇淋就此誕生。當然也不能錯過每年爆賣4貨櫃的TimTam巧克力餅乾，道地的神秘獨門吃法是咬掉餅乾兩端再放入熱飲當吸管，內軟外酥大口享受，一次引進6種口味超滿足。還有猶如現爆口感的紐西蘭KK爆米花，以及紐西蘭原裝Pics顆粒花生醬，天然又美味。
當然也不能錯過從紐澳天然純淨的環境生產出的優質肉品，家樂福特別推出來自澳洲的薩福克羊，以天然穀物大麥、小麥、燕麥飼育8週以上，精選10個月齡內優質小羊肉，肉質細嫩香甜，脂肪含量低，且都具有清真認證。不論是適合清燉、藥燉或是羊肉爐的小羊排骨，燒烤霸主的小羊戰斧，或是台灣人最愛的火鍋小羊肉片，各式料理所需部位一應俱全。家樂福再加碼推出澳洲頂級牛肉品牌「黑傑克」，100%黑安格斯牛肉，以優於3+以上的大理石油花聞名世界，貼體保裝的冷藏澳洲黑傑克板腱牛排更奪下連續2屆世界牛排金賞大獎，肉質軟嫩、油花分布均勻，香煎或燒烤都非常合適。
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