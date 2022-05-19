要開「肯德基蛋撻點心專賣店」係金ㄟ？肯德基說話了！

肯德基本月18日在官方臉書粉絲團突然宣布「我們將與蛋撻劃分界線」，並預告5月23日將揭曉答案，引發網友熱議。不料，5月23日還沒到，就有網友在批踢踢（PTT）八卦版貼出一張照片，上頭可以看見熊貓外送App顯示「肯德基蛋撻點心專賣店 （台北台大店）」。

記者上熊貓外送App查詢，發現確實有「肯德基蛋撻點心專賣店（台北台大店）」，原味蛋撻官網賣39元，熊貓外送一次賣2顆78元；此外還有上校雞塊、香酥脆薯、雙色轉轉QQ球、草莓起司冰淇淋大福等；飲料則有經典冰奶茶、紅茶、無糖茉莉綠茶等；營業時間為早上10點半至晚上11點半。