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要開「肯德基蛋撻點心專賣店」係金ㄟ？肯德基說話了

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
肯德基本月18日突然宣布「我們將與蛋撻劃分界線」。圖／摘自肯德基官方臉書粉絲團
肯德基本月18日突然宣布「我們將與蛋撻劃分界線」。圖／摘自肯德基官方臉書粉絲團

肯德基本月18日在官方臉書粉絲團突然宣布「我們將與蛋撻劃分界線」，並預告5月23日將揭曉答案，引發網友熱議。不料，5月23日還沒到，就有網友在批踢踢（PTT）八卦版貼出一張照片，上頭可以看見熊貓外送App顯示「肯德基蛋撻點心專賣店 （台北台大店）」。

記者上熊貓外送App查詢，發現確實有「肯德基蛋撻點心專賣店（台北台大店）」，原味蛋撻官網賣39元，熊貓外送一次賣2顆78元；此外還有上校雞塊、香酥脆薯、雙色轉轉QQ球、草莓起司冰淇淋大福等；飲料則有經典冰奶茶、紅茶、無糖茉莉綠茶等；營業時間為早上10點半至晚上11點半。

肯德基是不是真的要開「肯德基蛋撻點心專賣店」了？面對外界的一連串疑問，肯德基聲明如下：「謝謝大家對肯德基的關愛，此次為肯德基年度重大說明，與外送平台現有銷售內容無相關性，詳細內容將於5月23日『肯德基品牌說明會』中佈達。」

從熊貓外送App查看「肯德基蛋撻點心專賣店」販賣品項，包含點心、甜點類及飲料。原味蛋撻價格跟官網一樣單個39元，但外送App一次賣2個78元。圖／摘自熊貓外送App
從熊貓外送App查看「肯德基蛋撻點心專賣店」販賣品項，包含點心、甜點類及飲料。原味蛋撻價格跟官網一樣單個39元，但外送App一次賣2個78元。圖／摘自熊貓外送App
熊貓外送App疑似曝光肯德基新店訊息，名稱為「肯德基蛋塔點心專賣店」。圖／摘自熊貓外送App
熊貓外送App疑似曝光肯德基新店訊息，名稱為「肯德基蛋塔點心專賣店」。圖／摘自熊貓外送App

肯德基

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