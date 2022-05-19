環球購物中心「520回饋」外送滿額現享8.5折

本周五就是520，環球購物中心首次擴大舉辦「520送上愛」活動並享三大回饋，隨著外送業績增長近4成，環球攜手兩大外送平台推獨家「GM快饗購-外送享最高85折」限量優惠，即日起至5月31日只要於雙外送平台點購館內指定餐廳美食，共計超過200家餐飲專櫃，於foodpanda單筆消費滿500元現享8.5折、每筆最高折100元，Uber Eats則為單筆滿500元立即折75元。

美食外帶外送服務在疫情當下有高需求，環球購物中心「美食到店取」線上下單、到店專區快取服務，業績增長超過3倍，兩大外送平台foodpanda、Uber Eats合作的外送業績持續穩定成長，近期也增長近4成，外送客單價成長超過1成，共計有超過200家餐飲專櫃於雙外送平台提供多樣化的美食外送。

環球購物中心520活動，全台八店推出刷GMpay滿2,000元送100元電子商品禮券，桃園A19加碼推「新會員享500元幸福購物金」即日起至5月31日加入新會員可至服務台兌換500元購物金，可分別享指定衣住類品牌、餐廳滿額抵用，最高單筆折100元。此外，還能享喜樂時代影城電影票100元優惠、樂天桃猿隊指定賽事球票等優惠。

林口A9「早點名露營生活館」改裝也將在5月20日全新登場，改裝後擴大一倍面積達近300坪，增設了品牌主題區包括Coleman、KZM等。改裝開幕優惠包括，5月20日至6月6日指定商品消費滿3,000元可抽紅包，人人有獎，最高可獲得早點名商品禮券500元；於早點名露營生活館購物單筆滿10,000元，即可兌換限量500元Global Mall商品購物金。