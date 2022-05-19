枕邊娃娃先飛！KKday帶娃遊韓國 機票專車美照全包
你沒看錯！真的是讓你心愛的娃娃先旅行。這是KKday與京畿觀光公社合作推出的「娃娃先發團」，枕邊寶貝搶先玩，每娃1,500元起，含來回機票、三大景點專車接送、美照拍攝，加碼限定韓國旅遊金500元與周邊商品。
深度旅遊體驗電商平台KKday與韓國京畿觀光公社腦洞大開，即日起攜手推出「京畿道娃娃先發團」，讓枕邊寶貝玩偶搶先飛韓國。此次領隊是京畿觀光公社吉祥物「璐璐」，主打三大韓風一日遊任選，前100名購買的旅客，還可獲贈「璐璐」限量周邊紀念品、京畿道旅遊金500元。
據交通部觀光局統計，疫情前，2019年台灣旅客赴韓人數創下歷史新高、突破120萬大關，看好今年台韓旅遊可望重啟，KKday與韓國京畿觀光公社搶先推出娃娃代理旅遊專案，希望打響疫後韓國旅遊第一砲。
KKday表示，京畿道歷史人文與觀光資源豐厚，地理位置鄰近首爾，並擁有水原華城、韓國民俗村、愛寶樂園、普羅旺斯村等知名景點，是台灣旅客赴韓的人氣旅遊目的地之一。
KKday「京畿道娃娃先發團」精選三大韓風一日遊程，1號路線主打今年甫開幕、位於普羅旺斯村旁的義大利小鎮「皮諾丘與達文西」，同時也是人氣韓劇「黑道律師文森佐」的取景地，並搭配位於楊平的青春美術館、利川的INDI AROUND咖啡廳及伊甸天堂飯店，讓枕邊寶貝搶先體驗充滿童趣與浪漫情懷的京畿風情，6/8從台灣出發、6/21進行一日遊程。
2號路線則主打戶外自然、歷史人文雙重體驗，一次搜羅位於始興的河溝生態公園、世界文化遺產水原華城、擁有韓國版摩西奇蹟美譽的濟扶島、2021年啟用的嶼海浪海上纜車，以及坐擁日落美景的華城GlamB豪華露營。
3號路線則由普羅旺斯村為起點，接著造訪接近北韓、訴求和平保安的臨津閣世界和平公園，再到人氣打卡甜點店MalDdong Donut、歐式花園咖啡廳Forest Outings，以韓式少女心為行程劃下完美句點。2號路線、3號路線將於6/24出發，分別於7/7、7/8進行當地遊程。
KKday指出，娃娃領隊將為每位參團的枕邊寶貝拍攝美照，每個觀光景點預計拍攝5張照片、共計20張數位照片，或視現場狀況以小短片取代，照片電子檔將於行程結束後透過Google雲端分享給「家長」，另還將額外贈送每隻寶貝2張紙本印刷照片。KKday提醒，本次行程僅限可愛暖心、外觀乾淨得體的枕邊寶貝們參團，恕不接受恰吉、安娜貝爾等鬼娃同行，主人的個人小被被也不可亂入！
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