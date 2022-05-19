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小鳥胃專屬的「湖州粽」 點水樓袖珍粽搭抗疫湯品搶市
端午節即將到來，各種粽品陸續出爐，但坊間少見江浙湖州粽，尤其傳統風味更是難尋。點水樓長銷的「金華火腿湖州粽」，選用江浙特有的金華火腿入料，糯米吸取了金華火腿的鹹香油脂，油亮、滑順，軟糯且糊而不爛，今年更主打適合女生份量、每顆只有100公克的袖珍美味粽。
此外，配合端午節另一個重要的民間習俗「禳毒避疫」，點水樓也將疫情期間熱賣的黑蒜頭湯品與湖州粽搭配成「驅疫抗菌組合包」，黑蒜頭湯品有黑蒜頭排骨湯及黑蒜頭雞湯兩款，綜合禮組可享8折優惠。
經典的「金華火腿湖州粽」，必得選用江浙特有的金華火腿，糯米吸取了金華火腿的鹹香油脂，綿密軟糯、醬香甘甜，滋味鮮而不膩，愈嚼愈香。另有搭配日本北海道原粒干貝、特級甘栗、黑毛豬五花肉裹成的「干貝栗子湖州粽」；以及糅合花蓮伊姿米與糯米，包裹細緻綿密的豆沙的「紫米豆沙湖州粽」。
單純湖州粽綜合禮組，每組980元，包括金華火腿湖州粽4顆、干貝栗子湖州粽2顆、紫米豆沙湖州粽2顆、附保冷袋。搭配湯品優惠價2,240元起。
點水樓的黑蒜選用新鮮生蒜，帶皮在發酵箱裡發酵45天，保留生大蒜原有成份，且黑蒜的微量元素含量較高，口感柔軟，偏甜酸無辛辣味，主廚將其與黑毛豬腩排或整隻玉米土雞熬湯，湯頭鮮甜濃郁。
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